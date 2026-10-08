Arrestohet 18-vjeçari suedez, dyshohet se vrau kirurgun plastik Alexander Aslani në klinikën e tij në Marbella

Policia spanjolle ka vënë në pranga një 18-vjeçar suedez, i dyshuar për vrasjen e kirurgut plastik Alexander Aslani, 57 vjeç, i cili u qëllua për vdekje në klinikën e tij në Marbella.
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Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e së mërkurës. Një person i armatosur hyri në klinikë dhe qëlloi disa herë në drejtim të mjekut, duke e goditur në kokë. Aslani ndërroi jetë në vend.
Arrestimi u bë i ditur nga policia spanjolle përmes një deklarate të shkurtër, ku thuhej: “Një 18-vjeçar është arrestuar si autori i dyshuar i vrasjes së kryer mbrëmjen e djeshme në Marbella”.
Burime të cituara nga mediat spanjolle bëjnë me dije se hetuesit dyshojnë që i riu të ketë pasur një bashkëpunëtor. Policia po kërkon një person të dytë, i cili mendohet se ka ndihmuar në largimin e autorit pas sulmit.
Raportimet paraprake sugjerojnë se i dyshuari ishte i veshur me rroba të zeza dhe u largua nga vendi i krimit me një motor, të cilin e drejtonte bashkëpunëtori i tij.
Në klinikë ndodheshin disa klientë në çastin e të shtënave. Aty ishte edhe Jeannine, bashkëshortja e mjekut, e cila ushtronte detyrën e drejtoreshës së infermierisë në klinikë.
Një nga pistat e hetimit lidhet me mundësinë që krimi të ishte organizuar më parë dhe të kishte si shkak një kliente të pakënaqur nga rezultati i një ndërhyrjeje estetike.
Sipas të dhënave të raportuara, një grua i kishte dërguar klinikës mesazhe kërcënuese një ditë para vrasjes. Ajo kërkonte t’i ktheheshin paratë e paguara për trajtimin. Dyshohet gjithashtu se partneri i saj kishte shkuar më herët në klinikë dhe kishte kërcënuar punonjësit.
Megjithatë, autoritetet nuk kanë konfirmuar ende një motiv zyrtar për vrasjen. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë edhe nëse 18-vjeçari e ka kryer sulmin me porosi të një personi tjetër.
Alexander Aslani kishte marrë formim profesional në Mbretërinë e Bashkuar dhe më parë kishte punuar si kirurg konsulent në spitale në Londër dhe Birmingham.
Klinika e tij në Marbella ofronte ndërhyrje estetike, mes tyre procedurat BBL, operacionet e gjoksit dhe trajtime të tjera të kirurgjisë plastike.
Mjeku ishte bërë i njohur edhe për zhvillimin e procedurës së quajtur “supercharged BBL”, e cila bashkon transferimin e yndyrës në zonën e vitheve me vendosjen e implanteve.
Shoqata Mjekësore e Malagës dënoi ngjarjen dhe shprehu keqardhjen për humbjen e një mjeku që u vra gjatë ushtrimit të profesionit.
Ngushëllime kanë përcjellë edhe pacientë dhe persona që e njihnin Aslanin. Ata e kanë përshkruar atë si një kirurg të kërkuar nga personazhe publike, modele dhe klientë nga vende të ndryshme.
Autoritetet vijojnë punën për të zbardhur arsyen e vrasjes dhe për të identifikuar personin e dytë, i cili dyshohet se ndihmoi autorin të arratisej.