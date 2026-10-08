Arrestohet 18-vjeçari suedez, dyshohet se vrau kirurgun plastik Alexander Aslani në klinikën e tij në Marbella

Arrestohet 18-vjeçari suedez, dyshohet se vrau kirurgun plastik Alexander Aslani në klinikën e tij në Marbella

Policia spanjolle ka vënë në pranga një 18-vjeçar suedez, i dyshuar për vrasjen e kirurgut plastik Alexander Aslani, 57 vjeç, i cili u qëllua për vdekje në klinikën e tij në Marbella.

Të lidhura

None found

Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e së mërkurës. Një person i armatosur hyri në klinikë dhe qëlloi disa herë në drejtim të mjekut, duke e goditur në kokë. Aslani ndërroi jetë në vend.

Arrestimi u bë i ditur nga policia spanjolle përmes një deklarate të shkurtër, ku thuhej: “Një 18-vjeçar është arrestuar si autori i dyshuar i vrasjes së kryer mbrëmjen e djeshme në Marbella”.

Burime të cituara nga mediat spanjolle bëjnë me dije se hetuesit dyshojnë që i riu të ketë pasur një bashkëpunëtor. Policia po kërkon një person të dytë, i cili mendohet se ka ndihmuar në largimin e autorit pas sulmit.

Raportimet paraprake sugjerojnë se i dyshuari ishte i veshur me rroba të zeza dhe u largua nga vendi i krimit me një motor, të cilin e drejtonte bashkëpunëtori i tij.

Në klinikë ndodheshin disa klientë në çastin e të shtënave. Aty ishte edhe Jeannine, bashkëshortja e mjekut, e cila ushtronte detyrën e drejtoreshës së infermierisë në klinikë.

Një nga pistat e hetimit lidhet me mundësinë që krimi të ishte organizuar më parë dhe të kishte si shkak një kliente të pakënaqur nga rezultati i një ndërhyrjeje estetike.

Sipas të dhënave të raportuara, një grua i kishte dërguar klinikës mesazhe kërcënuese një ditë para vrasjes. Ajo kërkonte t’i ktheheshin paratë e paguara për trajtimin. Dyshohet gjithashtu se partneri i saj kishte shkuar më herët në klinikë dhe kishte kërcënuar punonjësit.

Megjithatë, autoritetet nuk kanë konfirmuar ende një motiv zyrtar për vrasjen. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë edhe nëse 18-vjeçari e ka kryer sulmin me porosi të një personi tjetër.

Alexander Aslani kishte marrë formim profesional në Mbretërinë e Bashkuar dhe më parë kishte punuar si kirurg konsulent në spitale në Londër dhe Birmingham.

Klinika e tij në Marbella ofronte ndërhyrje estetike, mes tyre procedurat BBL, operacionet e gjoksit dhe trajtime të tjera të kirurgjisë plastike.

Mjeku ishte bërë i njohur edhe për zhvillimin e procedurës së quajtur “supercharged BBL”, e cila bashkon transferimin e yndyrës në zonën e vitheve me vendosjen e implanteve.

Shoqata Mjekësore e Malagës dënoi ngjarjen dhe shprehu keqardhjen për humbjen e një mjeku që u vra gjatë ushtrimit të profesionit.

Ngushëllime kanë përcjellë edhe pacientë dhe persona që e njihnin Aslanin. Ata e kanë përshkruar atë si një kirurg të kërkuar nga personazhe publike, modele dhe klientë nga vende të ndryshme.

Autoritetet vijojnë punën për të zbardhur arsyen e vrasjes dhe për të identifikuar personin e dytë, i cili dyshohet se ndihmoi autorin të arratisej.


Shtuar 8.10.2026 23:09

BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet

BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet
Nënë 49-vjeçare gjendet e vrarë në banesën e saj në SHBA, arrestohet djali 22-vjeçar

Nënë 49-vjeçare gjendet e vrarë në banesën e saj në SHBA, arrestohet djali 22-vjeçar
Navi Pillay shpallet fituese e Nobelit të Paqes për vitin 2026

Navi Pillay shpallet fituese e Nobelit të Paqes për vitin 2026
Tornado godet Marsalën në Siçili, përmbysen automjete dhe plagosen disa persona

Tornado godet Marsalën në Siçili, përmbysen automjete dhe plagosen disa persona
Navi Pillay nderohet me Nobelin e Paqes për angazhimin e saj për drejtësinë

Navi Pillay nderohet me Nobelin e Paqes për angazhimin e saj për drejtësinë
Operacion ndërkombëtar në Ballkan, 50 të arrestuar për trafik droge me kamionë

Operacion ndërkombëtar në Ballkan, 50 të arrestuar për trafik droge me kamionë
USS Abraham Lincoln rikthehet në San Diego pas 322 ditësh në mision luftarak, një nga dislokimet më të gjata që nga Lufta e Vietnamit

USS Abraham Lincoln rikthehet në San Diego pas 322 ditësh në mision luftarak, një nga dislokimet më të gjata që nga Lufta e Vietnamit
Ukraina përballet me debat të ri: A ka ardhur koha për negociata me Rusinë?

Ukraina përballet me debat të ri: A ka ardhur koha për negociata me Rusinë?