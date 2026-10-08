Anne Carson shpallet fituese e Nobelit në Letërsi për ndërthurjen e poezisë me traditën klasike

Çmimi Nobel në Letërsi për këtë vit i është akorduar autores kanadeze Anne Carson, e cila njihet si poete, eseiste dhe përkthyese.
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Në moshën 76-vjeçare, Carson ka ndërtuar një krijimtari që bashkon poezinë, prozën, përkthimin dhe studimet klasike, duke sfiduar ndarjet tradicionale mes gjinjeve letrare.
Akademia Suedeze e motivoi vendimin me “veprën e saj të guximshme dhe novatore, e cila, në një dialog lozonjar me traditën klasike, ka krijuar forma të reja për letërsinë bashkëkohore”.
Njoftimi u bë nga sekretarja e përhershme e Akademisë Suedeze, Ingrid Carlberg, e cila tregoi se e kishte telefonuar Carson pak para shpalljes zyrtare. Sipas saj, poetja ndodhej në Islandë dhe po dëgjonte erën në momentin kur mori lajmin.
“Ajo u befasua, por ishte shumë e lumtur”, tha Carlberg.
Anders Olsson, drejtues i Komitetit Nobel për Letërsinë në Akademinë Suedeze, theksoi se Carson është larguar nga poezia lirike e mbështetur fort te rrëfimi autobiografik dhe ka sjellë qasje të reja në letërsinë e kohëve moderne.
Olsson vlerësoi gjithashtu stilin e saj të veçantë, i cili prodhon vepra me karakter lozonjar dhe ironik, duke kaluar nga poezia klasike te ajo moderne, si dhe mes zhanreve e formave të ndryshme artistike.
Ndër titujt më të njohur të Anne Carson janë “The Glass Essay”, “Autobiography of Red: A Novel in Verse”, “Nox”, “Float” dhe “The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos”.
Përveç krijimtarisë së saj, Carson ka përkthyer edhe vepra nga letërsia e lashtë greke dhe ka shërbyer për më shumë se tri dekada si profesoreshë e klasikëve.
Nobeli në Letërsi nderon një veprimtari të tërë letrare dhe renditet ndër vlerësimet më prestigjioze të këtij المجال. Fituesi përfiton 12 milionë korona suedeze, rreth 900 mijë paund ose 1.2 milionë dollarë.
Me këtë çmim, Anne Carson i bashkohet historisë së letërsisë si një nga zërat më të veçantë dhe origjinalë të poezisë dhe shkrimit bashkëkohor.