Udhëtari mohoi se kishte diçka për të deklaruar, por në veturë iu gjetën mbi 30 mijë euro

Udhëtari mohoi se kishte diçka për të deklaruar, por në veturë iu gjetën mbi 30 mijë euro

Zyrtarët e Doganës së Kosovës, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ndaluan përpjekjen për të futur para të padeklaruara në territorin e Republikës së Kosovës. Rasti u zbulua gjatë kontrolleve të rregullta, në kuadër të bashkëpunimit për parandalimin dhe luftimin e veprimtarive të kundërligjshme.

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Sipas njoftimit të Doganës, në pikën kufitare të Bërnjakut për kontroll u përzgjodh një automjet me targa të huaja, që po hynte në Kosovë.

Gjatë intervistimit, udhëtarit iu kërkua të tregonte nëse kishte mallra apo mjete monetare për të deklaruar. Ai u përgjigj se nuk kishte asgjë për të deklaruar.

Dyshimet e krijuara gjatë kontrollit çuan në kontrollimin e veturës dhe të udhëtarit. Në një hapësirë të fshehur në dyshemenë e automjetit, zyrtarët gjetën 30,550 euro para të gatshme, të cilat nuk ishin deklaruar, bëhet e ditur në njoftimin e Doganës.

Doganat rikujtojnë se, sipas Nenit 33 të Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, kushdo që hyn në Republikën e Kosovës ose largohet prej saj me 10,000 euro apo më shumë, duhet t’ia deklarojë me shkrim shumën dhe burimin e verifikueshëm të parave zyrtarit doganor.


Shtuar 8.10.2026 14:03

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