Boris Johnson vizitë surprizë në Kiev: Mënyra e vetme për t’i dhënë fund luftës është që Ukraina të fitojë

Ish-presidenti britanik, Boris Johnson, është takuar me Presidentin Volodymyr Zelensky gjatë një vizite të papritur në Ukrainë.

Ish-kryeministri u pa gjithashtu duke vizituar Borodianka, Bucha dhe periferitë e tjera të Kievit.

Johnson është nën kritika mes akuzave se kryetari i BBC-së, Richard Sharp, e ndihmoi ish-kryeministrin të rregullonte një garanci për një kredi, dhe se ai më vonë rekomandoi Sharp për rolin e kryetarit të BBC-së.

SkyNews raporton se vizita e tij ishte me ftesë të Zelenskyt.

Ex-British Prime Minister Boris Johnson is in Ukraine – visiting Bucha and other suburbs of Kyiv that were subjected to Russian occupation. pic.twitter.com/BvNWAx7cmi

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) January 22, 2023