Bloomberg: Dhëndri i Trump plan për të zhvilluar resorte turstike në ishullin e Sazanit, Zvërnec e Beograd! Investimi 1 miliardë dollarë (FOTO)

Në një intervistë për median amerikane Bloomberg, dhëndri i ish-presidentit amerikan Donald Trump,Jared Kushner deklaron se ka plan të zhvillojë resorte turistike në ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvërnecit në Shqipëri dhe në Beograd. Në shkrim thuhet se investimi mund të kalojnë 1 miliard dollarë dhe shoqërohet dhe me disa foto të projektit të vilave në ishullin e Sazanit dhe në Beograd.

Në shkrimin që mban datën 15 mars 2024″ me titull ‘Jared Kushner’s Saudi-Backed Firm Eyes Billion-Dollar Balkan Deals Kushner thotë se në Zvërnec kompania e tij Affinity Partners do të ndërtojë dhjetëmijë njësi akomodimi turistike ndërsa në Sazan do të ndërtohen njësi akomodimi luksoze eko-resort të markës Aman. Shkrimi shoqërohet dhe me foto të projekti si parashikohet të ndërtohet. Kompania e investimeve Affinity Partners mbështetet nga fonde nga vendet arabe.

Shkrimi i plote i Bloomberg:

Kompania Affinity Partners, e Jared Kushner, dhëndri i ish-presidentit amerikan Donald Trump është në bisedime të avancuara për investime në zhvillimin e pronave në Ballkan që mund të kalojnë 1 miliard dollarë.

Firma me bazë në Majami planifikon të transformojë ishullin e Sazanit, që më parë ishte shtëpia e një baze ushtarake, në një njësi akomodimi luksoze eko-resort të markës Aman, tha Kushner në një intervistë me Bloomberg News.

Kompania po kërkon gjithashtu të zhvillojë Gadishullin e Zvërnecit të Shqipërisë, një rajon bregdetar me më shumë se tre milje plazhe me rërë të bardhë. Firma planifikon të shtojë disa resorte kryesore në zonë, me afro 10,000 njësi vilash dhe dhoma hoteli.

“Ishulli i Sazanit është një nga vijat bregdetare më të pacenuara dhe unike që kam parë kudo në botë,” tha Kushner

Duke hulumtuar me miqtë e tij Ric Grenell, i cili shërbeu si ambasador i SHBA në Gjermani gjatë administratës Trump, dhe Asher Abehsera, Kushner u tërhoq nga një nga zonat turistike me rritje më të shpejtë në botë. Qyteti turistik i Ksamilit renditet ndër destinacionet kryesore globale të Airbnb.

Një projekt i tretë do të transformonte tre blloqe të braktisura në zemër të kryeqytetit serb Beograd në një hotel luksoz me hapësirë komerciale dhe më shumë se 1,500 rezidenca. Zona historike ka qenë e zbrazët që nga bombardimi i NATO-s në prill 1999 ndaj ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes të ish-Qeverisë së Jugosllavisë.

Kushner është dhëndri i ish-presidentit Donald Trump dhe ka shërbyer si këshilltar i lartë i Shtëpisë së Bardhë. Pasi la punën në qeveri, ai krijoi Affinity, i cili tani ka asete me vlerë 3.1 miliardë dollarësh.

Firma u mbështet nga investitorë nga Lindja e Mesme, duke përfshirë rreth 2 miliardë dollarë nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite. Ai po shikon gjithashtu mundësi për të investuar në energjinë e rinovueshme, qendrat e të dhënave dhe inteligjencën artificiale.

Kushner luajti një rol kryesor në Marrëveshjet e Abrahamit që normalizuan marrëdhëniet midis Izraelit dhe disa kombeve arabe në vitin 2020. Ai ka treguar se nuk do t’i bashkohet administratës së Trump nëse kandidati i supozuar republikan fiton zgjedhjet presidenciale në nëntor.