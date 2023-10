Blinken rikthehet në Tel Aviv, frika më e madhe e amerikanëve dhe fati që pret palestinezët nëse dalin nga Gaza

Shefi i diplomacisë amerikane Anthony Blinken do të rikthehet në Tel Aviv për diskutime të mëtejshme me qeverinë e Natanyahut, e cila është mbërthyer në një konflikt me terroristët e Hamasit, i cili rrezikon të përhapet në rajon.

Kjo është edhe frika më e madhe e amerikanëve sipas BBC, gjë që do të hidhte në erë përpjekjet disa vjeçare për të arritur një marrëveshje finale mes Izraelit dhe vendeve arabe, gjë që do t’i shërbente drejtpërdrejt Iranit dhe Rusisë.