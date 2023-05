“Blerja e votës, shkelje e rëndë e ligjit”/ Arrestimi i Fredi Belerit, Xhaçka thirrje Greqisë: Mos bëni presione

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka ka reaguar në lidhje me arrestimin e Fred Belerit dhe i është pergjigjur reagimete të ashpra të Athinës zyrtare.

Ajo thotë se rasti fillimisht duhet t’i lihet drejtësisë të hetohet si çështje, ndërsa u kërkon grekëve që të monitorojnë nga afër situatën pa presione.

Ministri i jashtëm grek në një deklaratë u shpreh se nëse s’ka prova që Beleri ka vjedhur vota, kemi të bëjmë me një skandal.

Ai tregoi se ngjarjen e ka raportuar te përfaqësuesi i lartë i BE-së për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell dhe te ministri i Jashtëm suedez.

Belerit i është komunikuar urdhri i arrestit dhe akuzohet për “korrupsion aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim”.

Edhe pse është i arrestuar, ai vijon të jetë kandidat për zgjedhjet e 14 majit, ndërsa duhet një vendim gjykate për ta nxjerrë atë fajtor.

2/3The candidacy of Fredis Beleris, a citizen of Albania running for election by his fellow citizens, does not warrant any special treatment. He is as equal in front of law as anyone else. It is up only to the prosecutors and judges to handle this case in accordance with evidence

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) May 12, 2023