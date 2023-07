Biden viziton Europën fundjavën e ardhshme, fokusi në samitin e NATO-s

Presidenti amerikan Joe Biden do të udhëtojë në Evropë në fund të javës për një vizitë në tre vende që synon të forcojë NATO-n kundër Rusisë ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon.

Udhëtimet e presidentit amerikan do të fillojnë në Londër fundjavën e ardhshme, ku ai do të takohet me Mbretin dhe Rishi Sunak, kryeministrin.

Shtëpia e Bardhë tha se takimet do të “forcojnë më tej marrëdhëniet e ngushta midis kombeve tona”.

Fokusi kryesor i zotit Biden do të jetë samiti vjetor i NATO-s, që do të mbahet këtë vit në Vilnius, Lituani, ku lufta në Ukrainë dhe anëtarësimi i propozuar i vendit në NATO pritet të dominojë.

Ai do të ndalet gjithashtu në Helsinki, Finlandë, për të përkujtuar pranimin e vendit në aleancë më parë këtë vit.