Biden konfirmon vizitën në Poloni

Presidenti amerikan Joe Biden konfirmoi se do të vizitojë Poloninë, por nuk e di se kur, pasi u raportua se ai po konsideron një udhëtim në Evropë që të përkojë me përvjetorin e 24 shkurtit të pushtimit rus të Ukrainës.

Biden u tha gjithashtu gazetarëve se Shtetet e Bashkuara nuk do të ofrojnë avionë luftarakë F-16 për Ukrainën. Ministri i mbrojtjes i Ukrainës javën e kaluar tha se ai tani do të kërkojë avionë luftarakë të gjeneratës së katërt perëndimore, si F-16 i SHBA-së, pas sigurimit të furnizimeve me tanke luftarake.

Ukraina fitoi një nxitje të madhe për trupat e saj javën e kaluar kur Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara njoftuan planet për të siguruar tanke të rënda, duke i dhënë fund javëve të bllokimit diplomatik për këtë çështje. Polonia, fqinji i Ukrainës në kufirin e saj perëndimor, e ka pozicionuar veten si një nga aleatët më të vendosur të qeverisë së Kievit. /albeu.com