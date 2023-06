Berisha paralajmëron rikthimin e protestave të fuqishme: Do sigurojmë votën e lirë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka paralajmëruar rikthimin e protestave të fuqishme pas zgjedhjeve vendore të 14 majit. Në konferencën e përjavshme me gazetarët, Berisha bëri me dije se PD ka filluar një analizë që lidhet me rezultatin e këtyre zgjedhjeve.

Në përfundim të kësaj analize, Berisha premtoi rikthmin e votës së lirë, e cila sipas tij, do të sigurohet përmes protestive.

Berisha: Analiza në PD nuk ka filluar sepse siç po konstatoni, ne jemi çdo ditë në analizë të procesit elektoral. Jo çdo gjë është në duart tona. Nuk është në duart tona, materialet që na duhen, janë në duart e institucioneve të shkatërrimit të zgjedhjeve, janë në duar të afateve të gjykatave. Janë një seri procesesh që kërkojnë durim dhe kohë. Por ne do i shkojmë gjer në fund. Ne sot ju informuam se kemi paraqitur me video se si në Elbasan, në të paktën 70 përqind të qendrave, operatori ka shkatërruar votimin. Me video. Ky është rezultati kur e bën komisionin 7 me 0, kur voton fëmija 10 vjeç. Me të mbaruar kjo analizë që e kemi detyrim absolut, përndryshe ne bëhemi bashkëfajtorë në farsën elektorale, ne legjitimojmë farsën elektorale. Ne nuk e bëjmë kurrë, nuk pajtohemi. Në mbyllje të kësaj, do jetë analiza. Me kaq seriozitet do bëjmë edhe analizën në PD dhe do ndërmarrim protestat e fuqishme për rikthimin e votës së lirë.

Sakaq, ai i cilësoi zgjedhjet në Elbasan si farsën më të madhe elektorale në histori. Sipas tij, në mbi 70 përqind të qendrave të votimit, operatorët kanë shkelur ligjin.

Kujtojmë se në zgjedhjet e 14 majit, koalicioni “Bashkë Fitojmë”, fitoi vetëm 7 bashki./Albeu.com/