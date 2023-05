Berisha në Has e Tropojë: Rama kërcënon qytetarët të mos votojnë kandidatët e opozitës

Ish-kryeministri, Sali Berisha, vizitoi këtë të shtunë qytetarët e Tropojës dhe Hasit në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 14 majit.

Berisha u kërkoi nga Hasi e Tropoja, kandidatëve të Partisë Socialiset të tërhiqen nga gara.

Ish-kryeministri , tha ndër të tjera se Rama po kërcënon qytetarët që mos të votojnë kandidatët e opozitës, pasi për ndrsyhe nuk do të kenë para.

“Edi Rama po kërcënon, mos votoni kandidatët e opozitës se nuk do keni para. Më lejoni t’i them një fjalë: atje nga fshati yt rrëzë Shpiragut kanë një fjalë, i thonë gusht e gunë. Dhe unë po ta them, gusht dhe pushteti yt merr fund! 14 maji hap dyert për përmbysjen e tij si figura më e keqe e historisë sonë kombëtare pas Enver Hoxhës, dhe Car Dushanit.“- u shpreh Berisha.

Në vendlindje e tij Tropojë Berisha tregoi se kandidatit të majtë Rexh Byberi nuk i fal që tradhtoi demokratët për socialistët, ndërsa në Has i kujtoi kandidatit të majtë Halit Mulaj sesi djali i tij u kap duke shpërndarë ushqime në këmbim të votave.

“Tani, zoti Mula, deri tani ka qenë me dy emra. Këto ditë u bëre me dy mbiemri, edhe Mula dhe Mielli. Jep dorëheqjen se je turpëruar. Ty Rama të përdor si vegël. Mos u bëj mashë e tij, se të jap fjalën se me datë 15, Rexha, ti dhe Gjici do krijoni partinë e pabesisë.”– tha Berisha.

Java e fundit e fushatës i gjeti të ndarë dy aleatët. Ilir Meta i cili ka braktisur kohet e fundit mitingjet ë mëdha u shfaq ne Fier në një takim të ngushtë me strukturat e partisë së tij.

“Shumë shpejt ora e drejtësisë është për të korruptuesin e Mec Gonigal, edhe 6 ditë edhe Shqipëria do japë mesazh të jashtëzakonshëm kudo duke shkuar ne 14 maj, ne ditën e gjykimit. Merr fund epoka e Ramoviçit këtu ne Fier dhe kudo.“– tha Meta.

Meta dhe Berisha pritet të bashkohen në Tiranë në mitingun përmbyllës të fushatës në 12 maj në sheshin Nënë Tereza.