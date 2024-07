Belgjika ndalon ekspozimin e produkteve të duhanit në dyqane

Në Belgjikë, nga 1 prilli 2025, cigaret, klasike dhe elektronike, si dhe aksesorët për prodhimin e cigareve, nuk do të lejohen më të ekspozohen në mënyrë të dukshme në dyqane dhe pronarët që shkelin këtë dispozitë do të përballen me gjoba të rënda.

Shkelja e ndalimit dënohet me gjobë prej 2000 deri në 800000 euro dhe mund të dënohet edhe me burg deri në një vit.

Sipas Shërbimit Federal të Shëndetit Publik, vendimi i referohet cigareve, purove, cigareve elektronike, si dhe filtrave e letrës për përgatitjen e tyre. Synimi i qeverisë është që ta bëjë duhanin më pak tërheqës, veçanërisht për të rinjtë.

Gjithashtu, duhani do të ndalohet edhe në më shumë vende nga viti 2025, në kuadër të fushatës së qeverisë për zhdukjen e tij.

VapBel, Federata belge e Shitësve me pakicë të cigareve elektronike, ose të ashtuquajturat cigare vape, shprehu zhgënjimin e saj me vendimin e qeverisë.

VapBel deklaroi se dyqanet e specializuara kanë rolin e tyre, sepse kontrollojnë efektivisht moshën e klientëve dhe informojnë duhanpirësit e rritur për produktet vape, si një mjet për të ndihmuar në lënien e duhanit.

Kjo Federatë u bëri thirrje autoriteteve që të bëjnë një përjashtim kur bëhet fjalë për dyqanet e specializuara të cigareve elektronike, gjë që u rekomandua edhe nga organi këshillimor shkencor i Këshillit të Lartë të Shëndetësisë.