Begaj uron Justina Shiroka-Pulën pas zgjedhjes presidente të Kosovës: Bashkë në çdo sfidë

Me anë të një mesazhi të publikuar në llogarinë personale në “Facebook”, presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen e saj në postin e presidentes së Kosovës.
Begaj thekson se, Shqipëria dhe Kosova do të qëndrojnë bashkë përballë sfidave dhe në rrugën drejt së ardhmes evropiane.
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“Urime të përzemërta znj. Justina Shiroka-Pula për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës! Në çdo sfidë dhe në çdo hap drejt së ardhmes evropiane, Shqipëria dhe Kosova do të jenë bashkë”, shkruan Begaj.
Kreu i shtetit shqiptar e mbyll mesazhin me urimin: “Urime Presidente! Zoti e bekoftë Kosovën dhe shqiptarët kudo ku janë!”.