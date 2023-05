BE: Sulmet e reja ruse tregojnë se Putini nuk është serioz për përfundimin e luftës

Komisioni i BE-së thotë se një valë e re e sulmeve ruse ndaj Kievit dhe objektivave të tjera në Ukrainë tregojnë se Vladimir Putin nuk është “serioz” për përfundimin e luftës.

Duke folur në një konferencë shtypi në Bruksel, zëdhënësi i Komisionit për Çështjet e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Peter Stano, tha se kryeqyteti ukrainas po “sulmohet masivisht” nga Rusia.

Ai tha se sulmet ruse gjatë ditëve të fundit, të cilat kanë goditur një spital dhe ndërtesa banimi, duke vrarë dhe plagosur disa civilë ukrainas, tregojnë se Rusia “vazhdon të terrorizojë pa dallim” Ukrainën “në një mënyrë të neveritshme dhe barbare”.

“Këto sulme tregojnë se Putini nuk është serioz për të ndaluar luftën e tij dhe se ai dëshiron të vazhdojë përshkallëzimin e tij kundër popullit ukrainas”, tha Stano.

“In the last 24 hours, Kyiv endured three waves of Russian missile and drone attacks.

These attacks shows that Putin is not serious about stopping his war and he wants to continue his escalation against the Ukrainian people.”

— Spokesperson Peter Stano @ExtSpoxEU… pic.twitter.com/5PMbqiNQZv

— European Commission (@EU_Commission) May 30, 2023