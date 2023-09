Bashkëshorti më i mirë dhe më i “keq” në horoskop

Vajzat dhe gratë duan gjithmonë më të mirin dhe asteologjia ju jep një dorë duke marrë në konsideratë karakteristikat e secilës shenjë,doli në përfundimin se më i miri ndër shenjat si bashkëshort është:

Demi

Këta burra janë të guximshëm dhe besnikë,burrat Dem nuk duan të tradhtojnë sepse atyre u pëlqen stabiliteti i tyre dhe rrallëherë duan të tundin varkën.

Do ta gjeni veten me fat nëse jeni të martuara me një burrë Dem, pasi ai do t’ju nderojë gjatë gjithë ditëve tuaja. Ai është i lehtë për të folur dhe nuk dëshiron asgjë më shumë se të jetojë jetën e tij si një bashkëshort besnik ndaj gruas që do.

Më pak i miri?

Peshorja

Burrat e Peshores janë shumë të hapur, shumë karizmatikë dhe shumë tërheqës, që do të thotë se edhe gratë e tjera do të ndihen në këtë mënyrë për burrin tuaj.

Ajo që e bën këtë një gjë “të keqe” është se burrat e Peshores janë aq të sjellshëm sa që do të përfundojnë duke i bërë një nder asaj gruaje tjetër, deri në atë pikë sa ndoshta edhe të flenë me të vetëm për t’ia bërë qefin nëse ajo do t’ia kërkojë.

Ai me të vërtetë dëshiron të jetë një burrë besnik për gruan e tij, por ai është shumë i këndshëm me të gjithë të tjerat dhe ky mund të jetë një problem i vërtetë kur bëhet fjalë për të qenë besnik.