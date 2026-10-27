Bardhi: Konsultimet për zgjedhjet vendore janë një teatër politik

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, kundërshtoi ftesën e Presidentit Bajram Begaj për të zhvilluar konsultime mbi datën e zgjedhjeve të ardhshme vendore.
Bardhi e quajti procesin “teatër politik” dhe e akuzoi Begajn se nuk po përmbush detyrimet kushtetuese, ndërsa nuk po u jep përgjigje shqetësimeve të qytetarëve për zgjedhje të lira e të ndershme.
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Në reagimin e tij, Bardhi tha se sapo ishte njohur me shkresën e Institucionit të Presidentit për konsultimet mbi datën që, sipas tij, Edi Rama e ka paracaktuar për zgjedhjet vendore. Ai u shpreh se e përbuzte me neveri këtë “teatër politik”.
Sipas Bardhit, ftesa e Bajram Begajt është e shpërfillshme dhe nuk meriton koment. Ai deklaroi se Shqipëria nuk ka një President që përmbush rolin kushtetues, por, siç u shpreh, një ministër pa portofol në shërbim të Edi Ramës.
Bardhi vuri në dukje se qytetarët ndodhen në shesh, ndër të tjera, për të kërkuar garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ai tha se një President që do ta ushtronte realisht funksionin kushtetues do ta trajtonte çështjen si emergjencë demokratike dhe do t’u përgjigjej me seriozitet shqetësimeve që prej muajsh i kanë nxjerrë qytetarët në rrugë.
Ai shtoi se Presidenti nuk duhet të heshtë përballë këtyre shqetësimeve, por të jetë zëri i Kushtetutës, demokracisë dhe qytetarëve. Sipas Bardhit, Begaj, në vend që të përmbushë këtë detyrim, zgjedh të mbetet spektator dhe t’i shërbejë pushtetit, në vend që të mbrojë institucionin që përfaqëson.