Joshua Zirkzee mund të rikthehet në Serie A gjatë merkatos së janarit, teksa Juventusi dhe Napoli po vlerësojnë seriozisht një lëvizje për sulmuesin holandez të Manchester United.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, 23-vjeçari është në radarët e dy klubeve italiane, vetëm dy sezone e gjysmë pasi “Djajtë e Kuq” e blenë nga Bologna për një shifër që kalonte 40 milionë euro.
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Megjithatë, aventura e tij në Old Trafford nuk ka ecur siç pritej. Zirkzee ka gjetur rrjetën vetëm dy herë në 10 ndeshje këtë sezon, një bilanc që ka vënë në dyshim të ardhmen e tij në futbollin anglez.
Që nga momenti që u largua nga Bologna, disa skuadra të Serie A kanë shfaqur interes për të. Roma bëri një përpjekje për ta marrë në janar, ndërsa Fiorentina dhe Juventusi e ndoqën gjatë verës.
Në këtë garë, Juventusi ka një avantazh të dukshëm falë drejtorit sportiv Frederic Massara, i cili e ka ndjekur prej kohësh lojtarin. Massara kishte provuar ta afronte Zirkzee edhe kur punonte te Milani dhe Roma, dhe në gusht u përpoq sërish për ta çuar te “Bianconerët”.
Klubi torinez është në kërkim të një qendërsulmuesi të ri dhe Zirkzee mund të bëhet një opsion konkret, nëse Manchester United hapet ndaj një marrëveshjeje me kushte të leverdishme.
Nga ana tjetër, Napoli mban raporte të mira me agjentët e sulmuesit dhe mund ta fusë atë në listën e objektivave, në rast se Lorenzo Lucca largohet në janar. Për italianin kanë shfaqur interes Bologna dhe Genoa, të cilat po shqyrtojnë mundësinë e një huazimi.
Ndërkohë, te Manchester United ka pasur ndryshime edhe në stol, pasi Mauricio Pochettino u emërua javën e kaluar si trajner në vend të Michael Carrick.