Balla bisedë telefonike me Braverman, çfarë folën

Sekretarja e Brendshme e Britanisë, Suella Braverman nëpërmjet një postimi në “Tëitter” ka shkruar se ka komunikuar me ministrin e ri shqiptar të Brendshëm, Taulant Balla dhe e ka përgëzuar për rolin e ri.

Braverman shton po ashtu se është rënë dakord mes palëve që të intensifikohen marrëdhëniet e ngushta mes dy vendeve për të arritur qëllimet e përbashkëta, duke përfshirë migracionin e paligjshëm, korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Pleased to speak to the new Albanian Minister for the Interior @taulantballa and congratulate him on his new role.

We agreed to intensify our close working relationship to achieve our shared goals, including tackling illegal migration, corruption and organised crime. 🇬🇧 🇦🇱 pic.twitter.com/PpSs3Omyvm

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) July 21, 2023