Babai i Carolinës bën deklaratë e fortë, zbulon arsyen e vërtetë pse Babis vrau vajzën e tij

David Crouchs bëri një deklaratë bombë për vrasjen e vajzës së tij Caroline në Greqi. Babai i nënës së re të ndjerë tha në një intervistë tha se Babis Anagnostopoulos ishte “i përfshirë në një bandë droge”, një fakt që Caroline e dinte dhe për këtë, siç tha ai, e vrau.

Në këtë intervistë, babai i Caroline ka pohuar se Babis Anagnostopoulos ia ka pranuar të vërtetën në një letër që i ka dërguar, të cilën, siç tha ai, mund ta konfirmojë edhe nëna e tij.

“E di saktësisht pse e vrau. A e dini se ai ishte i përfshirë në një bandë droge? Ishte një restorant ku shkonin Babis dhe Carolina. Pronari i lokalit ishte i përfshirë në trafik droge dhe i tha Babisit se ai dhe banda me të cilën ishte përfshirë kishin nevojë për një pilot helikopteri për të sjellë dhe transportuar drogën. Kjo ishte një punë për të cilën do të paguhej shumë para. Mora një letër nga Babi që shpjegonte se çfarë ndodhi. Babis ishte shumë i hapur. Kur e bëri, në vend që ta mbante gojën mbyllur, i tha Caroline. Caroline ishte një person shumë i ndershëm dhe tha se nuk donte të kishte të bënte me të dhe se nëse ai vazhdonte të merrej me drogë, ajo do të largohej në Filipine. Kështu ai u tha njerëzve të bandës së drogës se nuk mund ta bënte këtë. E pyetën pse dhe ai u përgjigj: “I thashë gruas sime dhe ajo tha se do të më linte”. Më pas i thanë se “nuk mund t’ia thuash gruas, duhet ta mbash sekret”. “Nëse ajo largohet nga ju, ajo do të largohet, por ajo ende do ta dijë dhe një ditë do të flasë kështu që ne duhet ta heqim qafe atë”, i kanë thënë ata.

Ai u kishte thë se “nuk mund ta bëni këtë” dhe në fund e vrau vetë, sepse ai besonte se nëse nuk e bënte, njerëzit e bandës do ta vrisnin Caroline-n. Babis më tha, më shkroi një letër. Dhe i tha edhe nënës së tij. Nëse flisni me nënën e tij, ajo do ta konfirmojë. Çfarë kuptimi do të kishte që ai ta përmendte atë në gjyq. Ky njeri u gjykua për vrasje me paramendim dhe mori dënimin maksimal. Këtu përfundon historia për mua”, ka deklaruar i ati i Carolinës.