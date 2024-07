Atentati ndaj Donald Trump/ Detajet e plota dhe reagimet, ҫfarë thotë FBI

Stafi i ish-presidentit Donald Trump, shprehet se ai është “mirë” pas asaj që zyrtarët e zbatimit të ligjit po e trajtojnë si një atentat gjatë një mitingu në Butler, Pensilvani.

Gjithashtu, zyrtarët thanë se personi që hapi zjarr, ishte një 20-vjeçar nga Pensilvania.

Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se ai u qëllua me një plumb që shpoi pjesën e sipërme të veshit të tij të djathtë. Ish-presidenti u nxor me shpejtësi nga skena nga agjentët e Shërbimit Sekret, me veshin e tij të mbuluar me gjak.

Një prokuror tha se i armatosuri, i dyshuar si atentatori dhe të paktën një pjesëmarrës në tubimin e ish-Presidentit, kanë vdekur, dhe Shërbimi Sekret tha se dy spektatorë u plagosën rëndë.

Presidenti Joe Biden dhe liderët politikë të të gjitha shtresave e dënuan sulmin. “Nuk ka vend në Amerikë për këtë lloj dhune,” tha Biden. “Është e sëmurë. Është e sëmurë.”

FBI thotë se është ‘e habitshme’ që sulmuesi ishte në gjendje të qëllonte kaq shumë plumba

I pyetur nëse agjensitë e zbatimit të ligjit nuk e dinin që sulmuesi ishte në çati derisa ai filloi të qëllonte, Kevin Rojek, Agjenti Special i ngarkuar në zyrën e FBI në Pittsburgh, u përgjigj, “ky është vlerësimi ynë në këtë kohë”.

“Është për t’u habitur” që gjuajtësi ishte në gjendje të qëllonte aq shumë , tha Rojek. Ai shtoi se “të gjitha detajet e kësaj do të dalin nga hetimi më vonë”.

Ndërkohë Policia e Shtetit, tha se Shërbimi Sekret ishte përgjegjës për vëzhgimin e vendit ku u mbajt tubimi. Nënkoloneli Bivens tha se policia ka identifikuar personin e vrarë dhe njerëzit e plagosur, por nuk janë të përgatitur të japin emra.

Përveç Trump, dy persona u plagosën rëndë dhe një u vra. Të gjithë ishin meshkuj të rritur.

FBI thotë se hetuesit nuk e kanë identifikuar motivin e atentatit kundër Trump

Kevin Rojek, Agjenti Special i ngarkuar, zyra e FBI në Pittsburgh, tha të shtunën vonë: “Sonte patëm atë që ne e quajmë një atentat ndaj ish-presidentit tonë, Donald Trump”.

“Aktualisht nuk kemi një motiv të identifikuar”, shtoi ai.

FBI nuk ishte e përgatitur të jepte identitetin e sulmuesit, i cili vdiq në vendngjarje.

Rojek tha se ata nuk morën kërcënime specifike përpara të shtënave.

Guvernatori i Pensilvanisë, Josh Shapiro, tha gjithashtu se Trump ishte larguar nga zona e Butlerit, ku u mbajt tubimi.

Shapiro tha se Trump ishte “nën mbrojtjen e Shërbimit Sekret të SHBA dhe me ndihmën e Policisë së Shtetit të Pensilvanisë”.

“Lori dhe unë jemi mirënjohës që ekipi i tij raporton se ai është mirë dhe ne vazhdojmë t’i urojmë shërim të plotë dhe të shpejtë”, shtoi guvernatori.

Biden flet me Trump

Shtëpia e Bardhë tha se Presidenti Joe Biden foli me ish-presidentin Donald Trump të shtunën në mbrëmje.

Biden do të mbledhë një konferencë me zyrtarë të sigurisë së vendit dhe të zbatimit të ligjit në Shtëpinë e Bardhë të dielën në mëngjes.

Biden po kthehet në Uashington pas tentativës së dyshuar për vrasjen e Trump

Presidenti tha të shtunën vonë se do të kthehej në Shtëpinë e Bardhë, duke shkurtuar qëndrimin e fundjavës në Delaware për të monitoruar situatën në zhvillim.

Pak minuta pasi Trump doli në skenë, u dëgjuan të shtëna

Në orën 18:02 të së shtunës, nën thënien “Zoti i bekoftë SHBA-në”, ish-presidenti Donald Trump doli në tribunën e Butler, Pensilvani, duke përshëndetur me dorë turmën brohoritëse dhe duke filluar fjalimin e tij të rregullt në tubim, nën një diell përvëlues të mesit të verës.

Në atë moment nisën të shtënat, të paktën pesë. Trump shtrëngoi veshin ndërsa agjentët e Shërbimit Sekret me rroba të errëta u vërsulën drejt tij. Ai ra në tokë ndërsa agjentët bërtisnin, “Zbrit poshtë!” Mijëra pjesëmarrësit e mitingut të grumbulluar në fushën përballë tij lëvizën dhe heshtja heshtja mbizotëroi, e pasuar vetëm nga një britmë e rastësishme.

Zyrtari i GOP përshkruan kaosin në miting

Rico Elmore, nënkryetar i Partisë Republikane të Qarkut Beaver, ishte ulur në një seksion për mysafirë specialë, përballë Presidentit Trump, kur dëgjoi atë që dukej si fishekzjarre.

“Pra, të gjithë hezituan – dhe ishte sikur, jo, këto janë të shtëna. Kështu që unë bërtita, ‘Zbrit poshtë!’”,

Elmore pa agjentët e Shërbimit Sekret që ndihmonin Trump të dilte nga skena dhe më pas dëgjoi dikë nga e majta e tij duke bërë thirrje për një mjek.

Elmore e njeh ndihmën e parë dhe CPR që nga koha e tij në ushtri dhe ai e dinte se një mjek nuk do të ishte në gjendje t’i dëgjonte thirrjet për ndihmë mjaft shpejt.

Ai hoqi kravatën dhe kaloi një barrikadë, por kur arriti te personi, Elmore pa se ishte qëlluar në kokë. Elmore tha se ai mbajti kokën e viktimës, por ishte tepër vonë. Burri nuk reagonte.

“Dua të them, ishte një tmerr”, tha Elmore. “I lutem familjes që u desh të përballej me këtë që po kalon tani. Sepse është e vështirë. Është kaq e vështirë”.

Ai tha se të shtënat kanë ardhur nga pas, por nuk e ka parë gjuajtësin.

Fushata e Trump, RNC thonë se konventa në Milwaukee do të ‘vazhdojë’ pas të shtënave në miting, Trump mezi pret të bashkohet

Stafi i Trump dhe Komiteti Kombëtar Republikan thonë se konventa e partisë në Milwaukee këtë javë do të “vazhdojë”, edhe pas të shtënave në miting.

“Presidenti Trump mezi pret t’ju bashkohet të gjithëve në Milwaukee ndërsa ne vazhdojmë me konventën tonë për ta emëruar atë për të shërbyer si presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara”, thanë këshilltarët e fushatës Trump, Susie Wiles dhe Chris LaCivita dhe kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan Michael Whatley dhe bashkëkryetarja Lara Trump në një deklaratë.

Konventa është caktuar të hapet të hënën.

Forcat e rendit zbuluan një pushkë të stilit AR në skenën e të shtënave në tubimin e Trump

Forcat e rendit gjetën një pushkë të stilit AR në vendngjarje, sipas një personi të njohur me çështjen. Personi nuk ishte i autorizuar për të diskutuar detaje të hetimit.

Mayorkas: Siguria Kombëtare do marrë çdo masë të mundshme’ për të garantuar sigurinë për fushatën pas të shtënave në tubimin e Trump

“DHS dhe Shërbimi Sekret po punojnë me partnerët e zbatimit të ligjit për t’iu përgjigjur dhe hetuar të shtënat”, tha Alejandro Mayorkas në një deklaratë.

“Ne jemi të angazhuar me Presidentin Biden, ish-Presidentin Trump dhe fushatat e tyre, dhe po marrim çdo masë të mundshme për të garantuar sigurinë dhe sigurinë e tyre. Ruajtja e sigurisë së kandidatëve presidencialë dhe aktiviteteve të tyre të fushatës është një nga prioritetet më jetike të Departamentit tonë”.

Më shumë reagime

Ivanka Trump, vajza e tij e madhe: “Faleminderit për dashurinë dhe lutjet tuaja për babanë tim dhe për viktimat e tjera të dhunës së pakuptimtë të sotme në Butler, Pensilvani. I jam mirënjohës Shërbimit Sekret dhe të gjithë oficerëve të tjerë të zbatimit të ligjit për veprimet e tyre të shpejta dhe vendimtare sot. Unë vazhdoj të lutem për vendin tonë. Të dua babi, sot dhe gjithmonë”.

Michael Cohen, ish-avokati i Trump dhe një dëshmitar kyç kundër tij në gjyqin e tij penal: “Pavarësisht nëse jeni dakord apo nuk jeni dakord me pozicionin politik të dikujt, KJO NUK ËSHTË ZGJIDHJA!”.

James Comer, një republikan nga Kentaki, i cili kryeson Komitetin e Dhomës për Mbikëqyrjen dhe Përgjegjshmërinë: “Dhuna politike në të gjitha format është joamerikane dhe e papranueshme. Ka shumë pyetje dhe amerikanët kërkojnë përgjigje. Unë kam kontaktuar tashmë Shërbimin Sekret për një informim dhe po i bëj thirrje gjithashtu drejtoreshës së Shërbimit Sekret Kimberly Cheatle të paraqitet për një seancë dëgjimore.

Miliarderi Elon Musk: “Unë e mbështes plotësisht Presidentin Trump dhe shpresoj për shërimin e tij të shpejtë”.

Shoqata Kombëtare e Armëve: “Ne lutemi për sigurinë dhe mirëqenien e Presidentit Trump dhe burrave dhe grave të guximshme që e mbrojnë atë dhe të gjithë të pranishmit në PA.”

Kryeministri kanadez Justin Trudeau: “Jam mërzitur nga të shtënat ndaj ish-presidentit Trump. Dhuna politike nuk është kurrë e pranueshme. Mendimet e mia janë me ish-Presidentin Trump, ata që ishin në ngjarje dhe të gjithë amerikanët”.

Guvernatori i Kolorados, Jared Polis, demokrat: “Jam i lumtur që dëgjoj se Presidenti Trump po ecën mirë pas këtij akti të tmerrshëm dhune. Dhuna nuk është kurrë e pranueshme. Mendimet e mia janë me Presidentin Trump dhe të gjithë jemi të prekur nga ky akt i pafalshëm që unë e dënoj fuqishëm”.

Kryeministri australian Anthony Albanese: “Nuk ka vend për dhunë në procesin demokratik. Jam i lehtësuar kur dëgjoj raportet se ish-presidenti Trump tani është i sigurt”.

Shërbimi Sekret thotë se 1 spektator u vra dhe 2 u plagosën rëndë pasi sulmuesi qëlloi ‘të shtëna të shumta’ në tubimin e Trump

Të shtëna të shumta në drejtim të skenës nga një sulmues në mitingun e Trump në Pensilvani, tha Shërbimi Sekret, duke lënë një spektator të vdekur dhe dy të plagosur rëndë.

Agjencia tha se sulmuesi qëlloi nga “një pozicion i ngritur jashtë vendit të tubimit”. Agjentët “neutralizuan” sulmuesin, i cili tashmë është i vdekur. Agjencia përsëriti se Trump është “i sigurt” dhe po vlerësohet.

Trump thotë se veshi i tij është goditur nga një plumb, ende nuk dihet asgjë për sulmuesin

Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se ai u qëllua me një plumb që shpoi pjesën e sipërme të veshit tim të djathtë.

Ai shkroi në platformën e tij “Truth Social” se “e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte në atë që dëgjova një zhurmë, të shtëna dhe menjëherë ndjeva plumbin të çante nëpër lëkurë. Kishte shumë gjakderdhje, kështu që atëherë kuptova se çfarë po ndodhte. ZOTI E BEKOFTË AMERIKËN!”.

Trump falenderoi gjithashtu Shërbimin Sekret për “përgjigjen e tyre të shpejtë”. Dhe ai shprehu ngushëllime “familjes së personit që u vra, si dhe familjes së një personi tjetër që u plagos rëndë”.

“Është e pabesueshme që një akt i tillë mund të ndodhë në vendin tonë. Për momentin nuk dihet asgjë për sulmuesin, i cili tani është i vdekur”, tha ai.

Një tjetër pjesëmarrës në tubim u dërgua në spital, tha prokurori për CNN

Prokurori i Qarkut të Butler, Richard Goldinger i tha CNN se përveç spektatorit që u vra, një tjetër i pranishëm u dërgua në një spital lokal dhe në gjendje të rëndë.

Ai tha se sulmuesi ishte jashtë territorit të tubimit, por ai nuk dha informacione shtesë se ku.

“Sinqerisht, nuk e di se si do të kishte arritur në vendin ku ndodhej, por ai ishte jashtë territorit, dhe mendoj se kjo është diçka që ne do të duhet ta kuptojmë – si arriti atje”, Goldinger. tha për CNN.

Më shumë reagime

Zëvendëspresidentja Kamala Harris: “Jemi të lehtësuar që ai nuk është lënduar rëndë. Ne lutemi për të, për familjen e tij dhe për të gjithë ata që janë plagosur dhe prekur nga këto të shtëna të pakuptimta. … Ne të gjithë duhet ta dënojmë këtë akt të urryer”.

Udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell: “Sonte, të gjithë amerikanët janë mirënjohës që Presidenti Trump duket se është mirë pas një sulmi të neveritshëm në një tubim paqësor. Dhuna nuk ka vend në politikën tonë.”

Zyra e kryeministrit britanik Keir Starmer: “Jemi të shokuar nga skenat në mitingun e Presidentit Trump në Pensilvani. Ne dënojmë të gjitha format e dhunës politike me termat më të ashpër dhe i dërgojmë urimet tona më të mira Presidentit Trump dhe familjes së tij në këtë kohë”.

Nikki Haley, ish-guvernatore republikane e Karolinës së Jugut dhe ambasadore e Kombeve të Bashkuara: “Kjo duhet të tmerrojë çdo amerikan liridashës” dhe “Dhuna kundër kandidatëve presidencialë nuk duhet të normalizohet kurrë”.

Senatorja amerikane demokrate e Massachusetts, Elizabeth Warren: “Dhuna politike është e gabuar dhe unë e dënoj atë. Shpresoj që të gjithë ata që morën pjesë në tubim të jenë mirë dhe jam i kënaqur që ish-presidenti është i sigurt”.

Senatori Lindsey Graham, një republikan i Karolinës së Jugut: “Faleminderit Zotit, Presidenti Trump duket se është mirë. Vetëm një kujtim tjetër i kohërave në të cilat jetojmë. Ne duhet të lutemi për këdo që mund të jetë lënduar në tubim”.

Ish-Presidenti Bill Clinton: “Dhuna nuk ka vend në Amerikë, veçanërisht në procesin tonë politik. Hillary dhe unë jemi mirënjohës që Presidenti Trump është i sigurt, zemërthyer për të gjithë ata që u prekën nga sulmi në mitingun e sotëm në Pensilvani dhe mirënjohës për veprimin e shpejtë të Shërbimit Sekret të SHBA-së”.

Ish-zëvendëspresidenti demokrat Al Gore: “Vendi duhet të bashkohet për të dënuar me gjithë zemër dhe pa mëdyshje dhunën politike” dhe “ish-presidenti dhe ata që janë prekur sot janë në lutjet e mia”.

Biden thotë se ‘të gjithë duhet të dënojnë’ sulmin në tubimin e Trump

“Nuk ka vend në Amerikë për këtë lloj dhune”, tha Biden. “Është e sëmurë. Është e sëmurë”.

Presidenti tha se “të gjithë duhet ta dënojnë” sulmin, ai ndjehet i lehtësuar që Trump thuhet se “po është mirë” dhe ai shpreson të flasë së shpejti me rivalin e tij presidencial në 2024.

Biden tha se po priste informacione shtesë përpara se ta quante zyrtarisht sulmin një tentativë për vrasje. “Unë kam një mendim, por nuk kam asnjë fakt”, u tha ai gazetarëve, duke u zotuar të sigurojë përditësime ndërsa mëson më shumë.

Presidenti gjithashtu u zotua të informojë publikun më vonë nëse ata flasin, si dhe detaje shtesë rreth hetimit.

Sulmuesi ishte jashtë tubimit të Trump dhe u vra nga Shërbimi Sekret, thonë zyrtarët e zbatimit të ligjit

Dy zyrtarë folën për Associated Press në kushte anonimiteti për të diskutuar hetimin në vazhdim. Ata thanë se sulmuesi nuk ishte pjesëmarrës në tubim dhe u vra nga agjentët e Shërbimit Sekret të SHBA.

Të shtënat në tubimin e Trump po hetohet si tentativë për vrasje të ish-presidentit, thonë zyrtarët

Të shtënat në mitingun e ish-presidentit Donald Trump në Pensilvani po hetohet si një tentativë për vrasje të ish-presidentit dhe kandidatit të supozuar republikan, thonë zyrtarët e zbatimit të ligjit.

Dy zyrtarë folën në kushte anonimiteti për të diskutuar hetimin në vazhdim.

Si ndodhi

Teksa Trump po fliste, u dëgjua një zhurmë dhe ish-presidenti vendosi dorën e djathtë deri te veshi i djathtë. Njerëzit në tribunat pas tij u shfaqën të tronditur.

Trump u duk se u ul pas foltores dhe tingujt – të shtëna të dukshme – vazhduan ndërsa agjentët e Shërbimit Sekret nxituan në skenë.

Mikrofoni i Trump kapi tingujt e njerëzve që bërtisnin “Zbrisni, zbrit, zbrit”, ndërsa të paktën tre agjentë u grumbulluan sipër tij.

Tingulli i dukshëm i armës u dëgjua përsëri disa herë ndërsa agjentët ishin mbi të. Njerëzit në turmë bërtisnin.

Në mikrofon u dëgjua zëri i dikujt duke pyetur “A jemi mirë”? Agjentët e Shërbimit Sekret me pajisje taktike qëndruan në skenë, disa duke parë turmën.

Sulmuesi u vra dhe pjesëmarrësi në tubim u vra në ngjarjen e Trump në Pensilvani

Prokurori i qarkut Butler, Richard Goldinger, tha në një intervistë telefonike se i armatosuri i dyshuar ishte i vdekur dhe të paktën një pjesëmarrës në tubim u vra.