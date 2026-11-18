Analisti Artan Hoxha foli në emisionin Prime News24 për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit Enea Gjodedja.
Sipas Hoxhës, protestuesit janë rrahur rëndë, me synimin që të mos guxojnë të dalin sërish në protesta.
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Ai tha se shumë raste të tilla nuk bëhen të ditura. Hoxha vlerësoi se Gjodedja pati guximin ta denonconte ngjarjen, duke kontaktuar kreun e partisë Mundësia, Agron Shehaj. Përndryshe, sipas tij, dhuna ndaj të riut mund të mos ishte bërë publike.
Hoxha shtoi se Gjodedja duhet të paraqesë kallëzim për atë që i ka ndodhur.
Artan Hoxha: Policia i ka rrahur protestuesit aq sa ka mundur, që ata të mos dalin më në protestë.
Ai djalë gjeti mundësinë të kontaktonte zotin Shehaj. Kur një rast bëhet publik, ai kthehet në problem për Policinë. Për kallëzimin, qytetari thirret në komisariat nga policia dhe nuk ka arsye që oficerët të shkojnë te Urgjenca.
Në rastet e rënda, është Urgjenca ajo që telefonon policinë. Enea Gjodedja duhet të bëjë kallëzim edhe në Prokurori.