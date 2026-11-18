Trajneri i Besëlidhjes, Mirel Josa, ka kritikuar drejtuesit e klubeve elitare në Shqipëri. Në deklaratën e tij të fundit për mediat, ai fillimisht foli me vlerësim për përvojën e kaluar te Tirana dhe Vllaznia.
“Tirana më ka dhënë shumë si ekip, si njeri dhe si personalitet. Është e natyrshme që gjithçka të lidhet me Tiranën. Ndërsa Vllazninë dua ta vendos në të njëjtin nivel me Tiranën.
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Stema e një skuadre ka më shumë peshë sesa cilësia. Çdo president duhet të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe rëndësinë e stemës që përfaqëson.
Jam i bindur se shumë presidentë nuk e kuptojnë peshën e stemës, ose bëjnë sikur nuk e kuptojnë. Ky është mendimi im”, u shpreh Josa.