Në një intervistë në studion e News24, gazetari Artan Hoxha foli për hetimet e SPAK-ut mbi krimet zgjedhore dhe për vëmendjen që Sali Berisha i ka kushtuar deputetes Sara Mila. Ai vuri në dukje vonesat e drejtësisë dhe pasojat e tyre në shpërndarjen e mandateve parlamentare.
Sipas Hoxhës, hetimi duhej të ishte zhvilluar në kohën e duhur, përpara se personat e dyshuar të hynin në Kuvend. Tashmë, argumentoi ai, ndryshimet nuk prekin raportin politik: edhe nëse Sara Mila largohet, mandati i mbetet Ramës dhe në vend të saj vjen Klara.
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Gazetari përmendi edhe një rast nga hetimet për përdorimin e buxhetit të shtetit për interesa elektorale në njësinë e Gjocajt. Numri i personave që merrnin asistencë sociale, tha ai, u shtua nga 110 në 320. Hoxha solli si shembull një emigrant të kthyer nga Greqia, i cili denoncoi publikisht se ishte përfshirë në listat e ndihmës ekonomike pa pasur nevojë dhe pa dijeninë e tij.
Hoxha paralajmëroi se praktika mund të përsëritet me nisjen e një viti të ri zgjedhor dhe një buxhet prej 10 miliardë eurosh, nëse qytetarët nuk reagojnë dhe nuk bashkohen kundër presioneve, si dhe përdorimit të administratës e policisë.