Arrestimi i Marsida Qatjas, si ndodhi vrasja në shtëpinë e saj në 2019

Arrestimi i Marsida Qatjas risjellë në vëmendje ngjarjen e rëndë që ndodhi në Kavajë në vitin 2019. Marsida Qatja u bë personazh i njohur pas vrasjes që ndodhi në banesën e saj në Kavajë në vitin 2019.

33-vjeçarja Qatja, nënë e tre fëmijëve banuese në Kavajë, e dënuar me 2 vjet burgim për veprën penale “Përshtatja e lokalit për përdorim droge” është arrestuar ditën e sotme.

Në vitin 2019, kjo shtetase ka përshtatur për përdorim droge, një ambient, në të cilën, për shkak të konsumimit të lëndëve narkotike, ka humbur jetën një shtetas.

Ngjarja e rëndë ndodhinë 2019-ën në Kavajë, ku një konflikt i armatosur përfundoi me një viktimë dhe me një të plagosur.

Në banesën e 33-vjeçares mbeti i vrarë Dritan Haxholli nga shefi i sigurisë së burgut Durrës Bledar Toçi. Brenda në banesën e Marsida Qatjas, ishin grumbulluar disa persona mes të cilëve dhe Bledar Toçi, të cilët po konsumonin kokainë.

Por nuk ka kaluar shumë, kur në ambientet e jashtme të apartamentit të Qatjas në katin e parë, është shfaqur Dritan Haxholli, i cili ka dashur të takojë me çdo kusht Marsida Qatjan, me të cilën kishte pasuar marëdhënie intime.

Edhe Haxholli me vete ka pasur dhe një automatik kallashnikov dhe pasi ka parë Bledar Toçin brenda në banesë ka hapur zjarr në drejtim të tij dy herë, ku një nga plumbat e ka kapur në qafë Toçin. Ky i fundit që kishte me vete dhe armën e shërbimit, një pistoletë tip “Glock”, ka qëlluar plot 16 herë, duke lënë të vdekur brenda në banesën e Marsida Qatjas, Dritan Haxhollin./albeu.com/