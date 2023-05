Arrestimi i Fredi Belerit, Greqia paralajmëron Shqipërinë: Do ngrihen pengesa për në BE!

Të enjten, zëvendësministri i jashtëm Miltiadis Varvitsiotis tha se Greqia ka ashpërsuar qëndrimin e saj ndaj Shqipërisë dhe është e vendosur të ngrejë pengesa për perspektivat e saj të pranimit në BE dhe të bllokojë aksesin në mjetet e financimit evropian.

“Ne nuk mund të pranojmë asnjë përjashtim për funksionimin demokratik dhe sundimin e ligjit”, tha ministri.

Varvitsiotis nënvizoi se rajoni i Himarës është i përjashtuar nga zonat gjeografike në të cilat Shqipëria njeh ekzistencën e një minoriteti grek dhe për këtë arsye kryeministri Kyriakos Mitsotakis zgjodhi ta vizitojë atë në dhjetor 2022.

Shqiptarët u drejtuan drejt qendrave të votimit të dielën për të votuar në 61 bashki për kryetarë bashkie dhe këshilltarë vendorë. Por në qytetin e Himarës në jug të vendit dhe shtëpia e një komuniteti minoritar grek, telashet nisën të premten.

Fredi Beleri, një emigrant grek që kandidoi për kryetar bashkie nën flamurin e një partie të pakicës greke të lidhur me një koalicion opozitar, u arrestua të premten me dyshimin për blerje votash.

Policia tha se ai do të akuzohej për korrupsion aktiv në zgjedhje, diçka që Beleri e mohon. Ndërsa Partia Socialiste fitoi në shumicën e bashkive, Beleri doli fitues në bashkinë jugore të Himarës.

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, i cili kërcënoi se do të bllokonte rrugën e Shqipërisë në BE lidhur me arrestimin, reagoi pozitivisht ndaj zhvillimit.

“U gëzova veçanërisht kur u informova se Fredi Beleri ia doli dhe u zgjodh kryetar i Bashkisë së Himarës me një diferencë të vogël. Dhe uroj dhe shpresoj që kjo aventurë të marrë fund së shpejti”, tha ai, duke theksuar se “rruga e Shqipërisë drejt Europës kalon përmes respektimit të të drejtave të pakicës kombëtare greke”.

Sa i përket komunitetit grek në Shqipëri, rreth 0.9% e popullsisë identifikohet si grek etnik. Një regjistrim, megjithëse i vonuar, është planifikuar për në vjeshtën e vitit 2023.

Himare, ku ai kandidoi dhe më pas fitoi postin e kryetarit të bashkisë, është shtëpia e një komuniteti të rëndësishëm identifikues grek.

Të hënën u njoftua se Beleri mundi kandidatin e tij të opozitës së Partisë Socialiste me vetëm 19 vota. Duke qenë se Beleri mbetet në burg, nuk dihet nëse do të marrë postin e kryetarit apo do të mbahen zgjedhje të tjera në bashki./Albeu.com/