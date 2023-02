Anulohen lundrimet e trageteve nga Bari drejt Durrësit dhe anasjelltas, shkak moti i keq

Lundrimi i trageteve nga porti i Barit drejt Durrësit dhe anasjelltas është anuluar.

Shkak për këtë është bërë moti, që pritet të përkeqësohet në orët në vijim.

Ndërkohë, linja Durrës-Ankona-Durrës do të vazhdojë normalisht.

Njoftimi:

Referuar parashikimeve të Kapitenerisë së Portit të Durrësit mbi situatën e motit në orët në vijim, Kompanitë e lundrimeve bëjnë të ditur se dy tragetet që ishin parashikuar mbrëmjen e sotme nga Porti i Durrësit drejt Barit, do të anulojnë lundrimet.

Pra, si pasojë e kushteve të motit që pritet të përkeqësohen në orët e ardhshme, nuk do të ketë nisje të trageteve sot, dt.04.02.2023, nga Durrësi drejt Barit dhe anasjelltas.

Linja Durrës-Ankona-Durrës do të vazhdojë normalisht.

Do ju mbajmë të informuar për çdo informacion në vijim. /albeu.com