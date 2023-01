“Anonymous” me mesazh të ri për Vuçiç: Hej, kukull e Putinit, ku je?

Disa ditë pasi hakuan adresat elektronike të ushtrisë serbe, grupi i hakerëve “Anonymous” doli me mesazhe të reja që i kanë nisur Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, të cilit iu drejtuan si “kukull e Vladimir Putin”.

“Hej, kukull e Putinit, ku je? Ende me qentë?”, ishte mesazhi drejtuar Vuçiç.

Qysh në fund të dhjetorit, ky grup hakerësh doli me një mesazh përmes videos, ku shtjellonte problemet që regjimi i Beogradit po shkaktonte në pjesën veriore të Kosovës.

JUST IN: The #Anonymous collective leaked the email addresses of hundreds of Serbian government officials in various ministries. #OpSerbia engaged.

Link: https://anonfiles[.]com/Jct6DdQ1y1/SerbianGOVEmailLeaks_rar

Hey, Putin’s puppet, where are you? With the dogs, yet?! pic.twitter.com/v4T9aH3Ust

