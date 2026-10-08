Albchrome helmoi Elbasanin me mbetje të rrezikshme, zbulohen 320 tonë pluhur toksik

Albchrome helmoi Elbasanin me mbetje të rrezikshme, zbulohen 320 tonë pluhur toksik

Krimet mjedisore në Elbasan përsëriten me një frekuencë të frikshme, ndërsa qytetarët vuajnë pasojat e rënda shëndetësore.

Skandali i radhës ka në qendër kompaninë turke Albchrome, më saktë uzinën e saj të Ferrokromit në Elbasan.

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Pak muaj më parë, inspektorët e mjedisit ndërhynë me urgjencë në dy vatra zjarri pranë uzinës. Por kur shkuan atje zbuluan 318 tonë pluhur toksik industrial; ky material ishte ruajtur prej muajsh në fabrikën e kromit “AlbChrome”, pa pasur asnjë kontratë për trajtimin apo asgjësimin e sigurt të tij.

 

 

Objekti, në pronësi të grupit turk “Yildirim”, u mbyll përkohësisht, por mbetjet toksike vazhdojnë të jenë aty të paasgjësuara.

Ky është i fundit në një varg katastrofash që kanë goditur një nga qytetet industriale më të rrënuara të Evropës, i cili shpesh mbulohet nga tymi vdekjeprurës si pasojë e zjarreve të ngjashme.

Rama inauguroi filtrin
Në maj të vitit 2024, Edi Rama, vizitoi uzinën e Ferrokromit të Albchrome në Elbasan, me rastin e vendosjes së sistemit të ri të filtrimit. Kryeministri e cilësoi investimin 2 milionë euro për filtrin e ri si një arritje të madhe.

“Ky investim është i konsiderueshëm, për një element që në pamje të parë. Transformimi po bëhet për kushte më të mira për punëtorët. Sistemi i filtrimit është 2 milionë euro investim. I thashë zotit Ilirim që ne do të vijmë për ta kremtuar këtë fakt që është i mirëpritur për komunitetin, nga institucionet e shtetit, që është një betejë që do e fitojmë të gjithë bashkë. Kjo duke arritur të ndërtojmë urat e dialogut”, u shpreh Rama.

 

 

Investimi që Rama përuroi me bujë quhet dedust. Ky është një sistem filtrimi, që thith ajrin e ndotur, ndan pluhurin nga ajri përmes filtrave dhe nxjerr jashtë vetëm ajrin e pastruar. Por procesi i dedustimit në një uzinë ferrokromi lë mbetje voluminoze dhe tejet të rrezikshme për mjedisin.

Kur filtrat e ajrit kapin tymin dhe pluhurin që çlirohet nga furrat elektrike me hark gjatë shkrirjes së kromit, ky pluhur grumbullohet në hinkat e sistemit. Kjo mbetje në gjuhën teknike quhet Pluhur i Oxhakut (Ferrochrome Dust).


Shtuar 8.10.2026 10:18

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