Shqipëria mbyll tetorin në krye të grupit, kualifikimi mbetet i mundur edhe pa fituar dy ndeshjet e nëntorit

Shqipëria mbyll tetorin në krye të grupit, kualifikimi mbetet i mundur edhe pa fituar dy ndeshjet e nëntorit

Shqipëria fitoi 2-1 ndaj San Marinos dhe e mbylli tetorin në vendin e parë të grupit 1 të Ligës C në Ligën e Kombeve. Suksesi, i arritur me vështirësi, i afron kuqezinjtë me kualifikimin në Europianin e vitit 2028.

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Përballë një kundërshtari të lehtë si San Marino, kombëtarja nuk arriti të dominonte në mënyrën që pritej. Megjithatë, tri pikët e marra e vendosin në një pozicion të favorshëm për të përmbushur këtë objektiv.

Aktualisht, Shqipëria ka 9 pikë, dy më pak se ndjekësit, Bjellorusia dhe Finlanda. Kuqezinjtë do të ndeshen me të dyja skuadrat në nëntor, kur do të përcaktohet përfundimisht edhe kryesuesi i grupit. Për t’u kualifikuar, Shqipërisë nuk i duhet domosdoshmërisht të fitojë ndonjërën prej këtyre ndeshjeve: mjafton të mos humbasë njërën prej tyre.


Shtuar 8.10.2026 10:21

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