Akuzohet se nxori dokumentet sekrete të Pentagonit, 21-vjeçari rrezikon 10 vite burg

Jack Teixeira, 21 vjeç, anëtari i Gardës Kombëtare të Masaçusets Ajrore, është në paraburgim i akuzuar për nxjerrjen e dokumenteve të klasifikuara të Pentagonit në një bisedë grupore video-lojërash në internet.

Gjykimi i Teixeira është caktuar për të mërkurën, tha Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin e Massachusetts, duke u përballur me dy akuza.

Departamenti i Drejtësisë publikoi dokumentet e padisë, të cilat kanë të bëjnë me mbajtjen dhe transmetimin e paautorizuar të informacionit të mbrojtjes kombëtare.

Jack Teixeira, 21, leaker of the Pentagon documents, arrested by a heavily armed FBI team in North Dighton Massachusetts. pic.twitter.com/y5qNyUIUnC

