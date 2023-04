U arrestua për publikimin e dokumenteve të Pentagonit, del sot para gjykatës 21-vjeçari

Departamenti Amerikan i Drejtësisë arrestoi 21-vjeçarin Jack Teixeira, një i dyshuar për rrjedhjet e fundit të inteligjencës së Pentagonit në internet, njoftoi të enjten prokurori i përgjithshëm i SHBA Merrick Garland. Arrestimi u bë “në lidhje me një hetim për një heqje, mbajtje dhe transmetim të dyshuar të paautorizuar të informacionit të klasifikuar të mbrojtjes kombëtare”, tha Garland.

Teixeira do të paraqitet në gjykatë në Massachusetts të premten pasi u ndalua në shtëpinë e tij në qytetin North Dighton, Massachusetts, nga agjentët e FBI-së. Pamjet e lajmeve të helikopterit treguan një të ri me flokë të errët të prerë, një bluzë jeshile ulliri dhe pantallona të shkurtra të kuqe që po ecnin prapa drejt një ekipi agjentësh, të cilët po i drejtonin pushkët.

Zëdhënësi i Pentagonit, Patrick Ryder tha se rrjedhja e informacionit të klasifikuar ishte një “vepër e qëllimshme, kriminale”. Ai shtoi se Pentagoni kishte marrë masa për të rishikuar listat e shpërndarjes dhe për t’u siguruar që individët që marrin informacion kishin nevojë të dinin.

Rrjedhja besohet të ketë filluar në një faqe të quajtur Discord, një platformë e mediave sociale e njohur me njerëz që luajnë lojëra online dhe ku Teixeira besohet të ketë postuar për vite me radhë rreth armëve, lojërave dhe memeve raciste.

Uebsajti investigativ Bellingcat dhe The New York Times fillimisht e identifikuan publikisht Teixeira-n, disa minuta përpara se zyrtarët federalë të konfirmonin se ai ishte subjekt i interesit në hetim. Ata raportuan ndjekjen e profileve në sajte të tjera më të paqarta të lidhura me Teixeira.

Teixeira ishte një “specialist i sistemeve të transportit kibernetik”, në thelb një specialist i IT-së përgjegjës për rrjetet e komunikimeve ushtarake. Një zyrtar i mbrojtjes i ka thënë Associated Press se në atë rol, Teixeira do të kishte pasur një nivel më të lartë sigurie – sepse ai do të kishte qenë gjithashtu i ngarkuar me sigurimin e mbrojtjes për rrjetet. /albeu.com