Aksident i rëndë në Vlorë/ Plagosen 5 persona, mes të lënduarve edhe shtetas të huaj

Aksident i rëndë në Vlorë/ Plagosen 5 persona, mes të lënduarve edhe shtetas të huaj

Një aksident automobilistik është regjistruar në orës 6-45 min në zonën e quajtur Jalë e Nartës, në lagjen “24 Maji” në Vlorë. Në aksident janë përfshirë një mjet tip fiat dhe nje wollavagen cili transportonte gjashtë persona.

Përplasja ka qenë e fortë, ndërsa pas përplasjes njëri prej automjeteve ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga.

Të lidhura

None found

Sipas informacioneve paraprake të policisë, pesë persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e aksidentit. Dyshohet se të plagosurit janë shtetas të huaj, me origjinë indiane dhe afgane, të cilët në momentin e aksidentit po udhëtonin drejt vendit të tyre të punës.

Mësohet se personat po shkonin drejt punes , ku ishin të punësuar. Menjëherë pas aksidentit, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, ndërsa është kërkuar edhe ndihma e shërbimit të urgjencës.

Autoambulanca ka transportuar të lënduarit drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore. Ende nuk bëhet e ditur gjendja e tyre shëndetësore, por nga pamjet duket qe te plagosurit e huaj jane shtrire ne toke dhe me pas jane shoqëruar ne spital.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të përcaktuar dinamikën e aksidentit. Po verifikohen rrethanat në të cilat ka ndodhur përplasja, si dhe shkaqet që kanë çuar në daljen e njërit prej automjeteve nga rruga.

Pritet që në vijim të dalin më shumë detaje lidhur me identitetin e personave të lënduar dhe gjendjen e tyre shëndetësore.


Shtuar 7.10.2026 08:58

Tags: , , ,
BIRN: Rama shtyp kritikën brenda PS për hartën e re territoriale! Zërat kundër i paralajmëroi me përjashtim nga grupi

BIRN: Rama shtyp kritikën brenda PS për hartën e re territoriale! Zërat kundër i paralajmëroi me përjashtim nga grupi
Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun

Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun
EMRAT-VIDEO/ Dyshohet se do kryenin një v*asje në Lezhë, zbardhen emrat e tre të arrestuarve!

EMRAT-VIDEO/ Dyshohet se do kryenin një v*asje në Lezhë, zbardhen emrat e tre të arrestuarve!
Jam udhëheqës i milicisë serbe, do hakmerremi ndaj jush/ Zbulohet nga ku u dërgua Email-i kërcënues ndaj institucioneve

Jam udhëheqës i milicisë serbe, do hakmerremi ndaj jush/ Zbulohet nga ku u dërgua Email-i kërcënues ndaj institucioneve
Dyshohet se po planifikonin atentat, arrestohen tre persona dhe zhvillohen kontrolle në katër qytete

Dyshohet se po planifikonin atentat, arrestohen tre persona dhe zhvillohen kontrolle në katër qytete
Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare

Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare
Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve, ja me sa do shitet nafta dhe benzina

Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve, ja me sa do shitet nafta dhe benzina
Nevojë për zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve/ Kryeprokurori Çela: Jo shtyrje përmes vendimmarrjeve që nuk respektojnë Kushtetuesen!

Nevojë për zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve/ Kryeprokurori Çela: Jo shtyrje përmes vendimmarrjeve që nuk respektojnë Kushtetuesen!