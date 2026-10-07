Messi shpjegon arsyen pse Argjentina humbi finalen e Botërorit ndaj Spanjës

Messi shpjegon arsyen pse Argjentina humbi finalen e Botërorit ndaj Spanjës

Lionel Messi e ka cilësuar pozitiv rrugëtimin e Argjentinës në Kupën e Botës 2026, edhe pse “Albiceleste” u ndal në finale nga Spanja, e cila më pas siguroi titullin kampion të botës.

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Pas ndeshjes së fundit të tij me fanellën e kombëtares, kapiteni argjentinas foli për paraqitjen e skuadrës dhe u ndal veçanërisht te humbja në finalen ndaj Spanjës.

Messi mbrojti ekipin nga kritikat dhe hodhi poshtë çdo dyshim mbi mënyrën se si Argjentina e siguroi vendin në finalen e turneut.

“Në Botërorin e fundit arritëm në finale me aq sa na kishte mbetur, por luftuam deri në fund, ashtu siç kemi bërë gjithmonë”, deklaroi Messi.

“U afruam shumë për ta fituar sërish dhe, pavarësisht gjithçkaje që u tha për ne, nuk ndodhi asgjë e çuditshme”.

Sipas yllit argjentinas, sfida kundër Anglisë ishte një prej faktorëve kryesorë që ndikuan në finalen me Spanjën.

“Arsyeja për finalen ndaj Spanjës? Ndeshja kundër Anglisë na mori shumë energji, sepse dhamë absolutisht gjithçka”, shtoi ai.

Përballja me Anglinë, sipas Messit, e rëndoi ndjeshëm gjendjen fizike të Argjentinës. Skuadra kishte shpenzuar shumë energji për të arritur deri te ndeshja që vendoste fituesin e Kupës së Botës.

Megjithatë, humbja në finalen e vitit 2026 nuk e zbeh bilancin e jashtëzakonshëm të Messit me përfaqësuesen argjentinase.

Ai udhëhoqi Argjentinën drejt triumfit në Kupën e Botës 2022 dhe gjatë karrierës fitoi gjithashtu disa trofe të Copa America, duke krijuar një trashëgimi të jashtëzakonshme me fanellën e vendit të tij.


Shtuar 7.10.2026 08:57

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