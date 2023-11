Aksident i rëndë, makina përplas ciklomotorin, vdes në vend drejtuesi

Një aksident i rëndë ka nodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Qerret-Mali i Robit, ku një person ka mbetur i vdekur.

Sipas njoftimit të ploicisë një automjet me drejtuese shtetasen I. G., është përplasur me një ciklomotor me drejtues shtetasin F. D, i cili ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Ndërkohë që automjetit I. G, ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi:

Në aksin rrugor Qerret-Mali i Robit, një automjet me drejtuese shtetasen I. G., është përplasur me një ciklomotor me drejtues shtetasin F. D, i cili ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Drejtuesja e automjetit shtetasja I. G, ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të shkakut të aksidentit.