A ju jep vërtet kafeja energji?

Adenozina është pjesë e sistemit që rregullon ciklin tonë të gjumit dhe zgjimit dhe një pjesë e arsyes pse nivelet e larta të aktivitetit çojnë në lodhje. Ndërsa kalojmë ditët tona dhe bëjmë gjëra, nivelet e adenozinës rriten sepse lirohet si nënprodukt pasi energjia përdoret në qelizat tona.

Adenozina lidhet me receptorin e saj (pjesë të qelizave që marrin sinjale) që u thotë qelizave të ngadalësojnë, duke na bërë të ndihemi të përgjumur. Kjo është arsyeja pse ndiheni të lodhur pas një dite aktiviteti. Ndërsa jemi duke fjetu, përdorimi i energjisë bie duke ulur nivelet e adenozinës ndërsa kthehet në forma të tjera.

Nëse ende ndiheni të përgjumur kur zgjoheni, kafeina mund t’ju ndihmojë, për një kohë. Ajo funksionon duke u lidhur me receptorin e adenozinës, të cilën mund ta bëjë sepse është një formë e ngjashme. Në vend të kësaj, ajo thjesht mbush njollat dhe ndalon adenozinën të lidhet atje. Kjo është ajo që largon ndjenjën e përgjumjes.

Kafeina gjithashtu mund të rrisë nivelet e kortizolit, një hormon stresi që mund t’ju bëjë të ndiheni më vigjilentë. Kjo mund të nënkuptojë se kafeina ndihet më efektive në mëngjes, sepse tashmë keni një rritje natyrale të kortizolit kur zgjoheni. Ndikimi i një kafeje menjëherë nga shtrati mund të mos duket aq i fuqishëm.

Ndërsa nuk ka ndonjë dëm të provuar të pirjes së kafesë me stomak bosh, kafe me ose pas vaktit mund t’ju godasë më ngadalë. Kjo për shkak se ushqimi mund të ngadalësojë shkallën me të cilën kafeina përthithet.