Ndiheni të rraskapitur? Nëntë këshilla kryesore për më shumë energji gjatë ditës

Përditshmëria ecën me ritme të shpejta dhe mund të keni arritur në pikën ku mendoni se ju mungon energjia e nevojshme për të përballuar detyrimet tuaja.

Kur kërkoni mënyra për të rritur nivelet e energjisë së trupit tuaj, ndoshta gjëja e parë që ju vjen në mendje janë suplementet e vitaminave.

Por përpara se të vraponi në farmaci, mund të jetë një ide e mirë të rishikoni zakonet tuaja.

Stili juaj i jetesës ka shumë të ngjarë të ketë një ndikim të madh në energjinë tuaj, kështu që edhe ndryshimet e vogla mund të bëjnë ndryshim.

Pra, përpara se të merrni një kuti plot me supervitamina, lexoni për 9 gjërat që mund të bëni për të rritur energjinë tuaj:

Menaxhoni stresin

Siç pritej, stresi shpenzon sasi të mëdha energjie, duke ju bërë të ndiheni vërtet të lodhur. Stresi potencialisht mund të shkaktojë një sërë efektesh negative në trup, kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme të mësoni ta menaxhoni atë. Bisedoni me të dashurit tuaj ose një ekspert për shqetësimet tuaja. Përndryshe, mund të provoni praktika relaksimi si meditimi dhe joga, të cilat kanw rezultuar tw jenw qetësues efektivë të stresit.

Mos e mbingarkoni veten me detyrime

Arsyeja kryesore që zakonisht çon në punë të tepërt është puna e tepërt. Kjo nuk i referohet ekskluzivisht punës, por çdo lloj detyrimi që ju “rëndon” orarin. Bëni një listë të detyrave që janë absolutisht të nevojshme, vendosni prioritete dhe jepini vetes kohën e nevojshme për pushim pas një dite të ngarkuar.

Ushtrimi

Mund të duket paradoksale që ushtrimet fizike mund të japin energji, pasi sigurisht që konsumojnë energji. Megjithatë, stërvitja është pothuajse e sigurt se do t’ju sigurojë gjumë më të thellë dhe më cilësor, u siguron qelizave më shumë energji për të djegur dhe ndihmon në transportimin e oksigjenit në të gjithë trupin. Gjithashtu mund të çojë në prodhim më të lartë të dopaminës në tru, një hormon që përmirëson disponimin.

Shmangni duhanin

Me siguri tashmë e dini se pirja e duhanit është e dëmshme për shëndetin. Ajo që mund të mos e dini, megjithatë, është se shkakton pagjumësi, duke shteruar kështu të gjithë energjinë tuaj. Nikotina është një stimulues, i cili përshpejton rrahjet e zemrës, rrit presionin e gjakut dhe mban trurin të funksionojë vigjilent, duke e bërë më të vështirë të biesh në gjumë. Megjithatë, edhe kur të zë gjumi, efekti i nikotinës vazhdon, duke kontribuar në gjumë më cilësor.

Kufizoni gjumin tuaj

Sado e rëndësishme wshtw të siguroheni që të bëni gjumë të mjaftueshëm dhe cilësor, duhet të keni kujdes që të mos kaloni shumë kohë në shtrat. Ndryshe nga sa besohet, se më shumë gjumë rezulton në më shumë pushim, dhe për rrjedhojë më shumë energji, në fakt, gjumi i tepërt mund të shkaktojë efektin e kundërt, duke ju lënë të ndiheni të lodhur. Sado që është thelbësore që trupi të pushojë, është po aq e rëndësishme kthimi në veprim për të siguruar gjumë të thellë dhe cilësor çdo natë.

Konsumoni ushqime stimuluese

Ushqimet me një indeks të ulët glicemik, domethënë, sheqernat e të cilave përthithen me një ritëm të ngadaltë, do t’ju ndihmojnë të shmangni humbjen e energjisë që zakonisht vërehet pas ngrënies së sheqernave që përthithen shpejt ose niseshtës së rafinuar. Ushqime të tilla janë drithërat, perimet e pasura me fibra, arrat dhe vajrat e shëndetshëm, si vaji i ullirit. Në përgjithësi, ushqimet me shumë karbohidrate kanë indeksin glicemik më të lartë, ndërsa proteinat dhe yndyrnat kanë indeks glicemik pothuajse zero.

Bëjeni kafeinën aleatin tuaj

Kafeina është sinonim i rritjes së energjisë, prandaj, për shumë njerëz, një filxhan kafe çdo mëngjes është një ritual integral i rutinës së tyre. Dhe ndërsa kafeina vërtet mund të aktivizojë trupin, ajo duhet të konsumohet me moderim, përndryshe mund të çojë në efekte negative, si për shembull shkaktimi i pagjumësisë.

Kufizoni konsumin e alkoolit

Alkooli mund të shkaktojë ulje të niveleve tuaja të energjisë, veçanërisht nëse konsumoni pije alkoolike gjatë ditës. Shmangni pirjen e alkoolit nëse duhet të jeni aktiv deri vonë në mbrëmje. Gjithashtu, përpiquni të konsumoni sasi të kufizuara dhe në momente kur mund të relaksoheni dhe nuk keni nevojë të jeni në gatishmëri të plotë.

Pini shumë ujë

Nëse jeni duke kërkuar për lëndën ushqyese përfundimtare për t’ju dhënë energjinë që ju nevojitet për aktivitetet e ditës, nuk është një pije energjike, është ujë i thjeshtë . Hidratimi është një pjesë integrale e një trupi të shëndetshëm. Një trup i dehidratuar me siguri do të përjetojë nivele të shtuara të lodhjes./Albeu.com/