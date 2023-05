A i forcon vërtet qumështi kockat?

Në fëmijërinë e hershme, por edhe më vonë në moshën madhore, kemi dëgjuar histori për përfitimet e qumështit. Doza e rekomanduar ishte një filxhan në ditë dhe fushata të shumta reklamuese u përpoqën të na bindin për këtë. Mesazhi i tyre ishte që ju duhet të pini qumësht lope pavarësisht nga mosha juaj. Kohët kanë ndryshuar, ndaj tani shumë po gjejnë një alternativë në formën e qumështit të tërshërës ose bajames. Duket se disa njerëz nuk e kanë më pijen e preferuar me mëngjes, meze apo para gjumit, por le të kontrollojmë nëse është ende e mirë për të pirë për forcimin e kockave. Qëndroni me ne në rreshtat e mëposhtëm nëse doni të dini përgjigjen.

Pirja e qumështit nuk është aq e dobishme sa duket

Në vitin 1997, Universiteti i Harvardit kreu një studim që ndoqi jetën e 77,000 infermierëve për 10 vjet. Të dhënat e mbledhura nuk treguan ndonjë ndryshim domethënës në shëndetin e kockave midis grave që pinin 1 ose më shumë gota qumësht në javë, krahasuar me të tjerat që nuk pinin. Nga ana tjetër, në Suedi në vitin 2014 janë marrë rezultatet e një studimi afatgjatë, sipas të cilit qumështi i lopës mund të jetë i dëmshëm për organizmin. Në kundërshtim me besimin popullor, 1 filxhan në ditë nga kjo pije lidhet me fraktura të kockave dhe vdekje të parakohshme.

Natyrisht, rezultatet e hulumtimit duhet të merren gjithmonë me një kokërr kripë, sepse trupi i secilit reagon ndryshe ndaj ushqimit dhe faktorëve të jashtëm. BBC botoi dikur një artikull ku thuhej se qumështi nuk shkakton domosdoshmërisht kocka të brishta ose probleme të tjera shëndetësore. Prandaj, personat që tashmë vuajnë nga frakturat mund të pinë lirisht qumësht dhe shpresojnë se ai do t’i ndihmojë. Duhet theksuar se personat që pinë kos dhe hanë djathë nuk bëjnë pjesë në grupin e rrezikut kur bëhet fjalë për kockat, përkundrazi.

Përdorimi i suplementeve mund të jetë i vlefshëm për kocka të shëndetshme

Është e rëndësishme të merrni mjaft kalcium për të mbajtur kockat tuaja të forta. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ju duhet të mbështeteni tek qumështi si burimi i vetëm. Zhvillimi i kockave dhe mungesa e osteoporozës varen nga gjendja e përgjithshme e trupit tuaj, jo nga sasia e qumështit që pini. Është mirë të merreni me çrregullimet e të ngrënit, nëse i keni, atëherë merrni mjaftueshëm vitaminë D, shmangni duhanin dhe pijen, mbani një dietë të ekuilibruar dhe kushtojini vëmendje kalciumit.