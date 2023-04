A do të shpenzonit 120,000 € për të ngrënë në stratosferë? Plani madhështor për turizmin hapësino

Në “garën” e turizmit hapësinor ka hyrë edhe një kompani në Francë. Nga viti 2025, kompania franceze Zephalto do t’i japë botës mundësinë për të udhëtuar në stratosferë me një balonë hapësinore për shumën prej 120,000 eurosh për person.

“Kam bashkëpunuar me agjencinë hapësinore franceze dhe kemi punuar së bashku në projektimin e balonës hapësinore,” thotë inxhinieri aeronautik dhe themeluesi i Zephalto, Vincent Fare d’Astier.

Luks në stratosferë

Kompania e tij ka vendosur që të kryejë 60 fluturime në vit, me vetëm 6 pasagjerë për fluturim. Zephalto do të sjellë një thelb të sofistikimit francez në hapësirë: ushqim i mirë, verë dhe dizajn i brendshëm do t’u ofrohet atyre që mund të paguajnë çmimin gjashtëshifror.

Në fakt, dizajni i brendshëm i balonës hapësinore është bërë nga Joseph Durand, stilisti francez që qëndron pas dyqaneve Valmain dhe Givency në Paris, si dhe restorantet elegant Loulou dhe Monsieur Bleu.

Ziphalto gjithashtu dëshiron të ofrojë kuzhinë të nivelit Michelin për pasagjerët e saj, megjithëse ende nuk ka gjetur një kuzhinier. Ndërsa ata do të kenë pamjen e mrekullueshme të Tokës në “pjatë”, WiFi do të jetë gjithashtu i disponueshëm në mënyrë që pasagjerët të mund të ndajnë përvojën me miqtë e tyre. Më në fund, një psikolog do të jetë i disponueshëm përpara fluturimit.

Deri më tani, Zephalto ka kryer tre fluturime testuese, por asnjëri prej tyre nuk ka arritur lartësinë 25 kilometra. Kur të përfundojnë të gjitha testet, balona hapësinore e Zephalto do të marrë certifikimin e linjës ajrore nga Agjencia Evropiane e Sigurisë së Aviacionit.

Udhëtim vajtje-ardhje në hapësirë ​​në 6 orë

Balona hapësinore do të mbushet me helium ose hidrogjen, do të ngrihet nga Franca me dy pilotë dhe do të arrijë një lartësi prej 25 kilometrash mbi tokë (tre herë më e lartë se lartësia e fluturimeve konvencionale). Udhëtimi në stratosferë do të zgjasë 1.5 orë.

Balona do të qëndrojë në lartësinë maksimale për tre orë, duke i lejuar pasagjerët të ndihen si astronautë. Kthimi në Tokë do të zgjasë rreth 1.5 orë. Kohëzgjatja totale e gjithë eksperiencës do të jetë 6 orë.

“Ne zgjodhëm 25 kilometra sepse kjo është lartësia ku jeni në errësirën e hapësirës, ​​me 98% të atmosferës poshtë jush. Kështu që ju mund të shijoni lakimin e Tokës. Me fjalë të tjera, ju jeni në hapësirë, por pa gravitet zero”, shpjegon Fare d’Astieu.

Konkurrenca në turizmin hapësinor

Zephalto nuk është e vetmja kompani që ofron udhëtime me balona hapësinore. American Space Perspectives do të ofrojë nga viti 2024 udhëtime deri në 30.5 kilometra nga sipërfaqja e Tokës dhe me një biletë më të lirë (114,087.50 euro).

Në fund të fundit, tashmë ka pasur udhëtime private në “hapësirë” me raketa nga Virgin Galactic i Richard Branson dhe Blue Origin i Jeff Bezos.

Ndryshe nga konkurrenti i tij, Zephalto ofron ulje në Tokë dhe jo në det, së bashku me një paketë luksoze. Udhëtimi me balona në hapësirë ​​është shumë më i qetë dhe më pak i rrezikshëm se udhëtimi me raketa dhe nuk kërkohet asnjë trajnim.

Balonat që arrijnë në atmosferë janë përdorur nga shkencëtarët dhe meteorologët që në vitet 1930 dhe dalëngadalë do të fillojnë të përdoren për turizmin hapësinor./Albeu.com/