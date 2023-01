6 shenja që tregojnë se jeni në depresion, por nuk e dini

Ekziston një hendek midis asaj që jeni dhe asaj që dëshironi të jeni

Nëse ndryshimi midis asaj që keni dhe asaj që dëshironi të merrni është i madh, si dhe midis vetes suaj dhe versionit të tij ideal, atëherë ju vetë ndoshta po i vendosni vetes pengesa. Ata mund të mos ekzistojnë në realitet, por mund t’ju mbajnë nga gëzimi, si dhe nga një realitet më i mirë.

Ju besoni atë që mendoni

Kur jeni në dëshpërim dhe të zhgënjyer nga gjithçka por kryesisht nga vetja, ju prireni të mendoni se keni gjithmonë të drejtë në gjithçka që thoni pa i kontrolluar kurrë fjalët tuaja. Ju qëndroni në një pozicion dhe kjo është e dëmshme si për ju ashtu edhe për të tjerët. Për shembull, mund të besoni se jeta po ju trajton në mënyrë të padrejtë, dhe për këtë arsye ndiheni të pakënaqur. Me përjashtim të faktit që pakënaqësia që ndjeni është faji juaj, sepse mund të mos bazohet në ndonjë fakt real.

Ju shmangni ose kontrolloni shqetësimin mendor që ndjeni

Ose përpiqeni të fshihni pakënaqësinë që ndjeni dhe kjo do të thotë se nuk do ta pranoni kurrë, ose përpiqeni ta zbusni duke e kontrolluar. Çfarë do të thotë kjo? Përpjekja për ta detyruar veten të mendojë pozitivisht, nëse nuk vjen lehtë, është më shkatërruese se sa mendoni.

Ju gjeni zgjidhje të përkohshme

Ju mund të përpiqeni të mashtroni përkohësisht veten se gjithçka është në rregull, por kjo nuk do t’ju sigurojë kurrë lehtësim të përhershëm nga ajo që po përjetoni. Nuk është gjë tjetër veçse një kurth i madh që i vendosni vetes, ndaj është mirë t’i kushtoni më shumë vëmendje.

Për të ecur përpara, ju besoni se duhet të largoni plotësisht atë që po përjetoni

Nëse prireni të besoni se duhet të ndiheni të lumtur dhe të kontrolloni gjithmonë emocionet dhe mendimet tuaja për të ecur përpara, atëherë mbylleni në një stereotip, nga i cili do të jetë e vështirë të dilni. Mundohuni t’i jepni vetes kohë për të kaluar të gjitha fazat e nevojshme dhe kërkoni ndihmën e një eksperti nëse përditshmëria është e vështirë për t’u menaxhuar.