Studimet e reja: Si mediat online çojnë në depresion

Përdorimi i mediave sociale shoqërohet me një rrezik të shtuar të depresionit, i cili varion në varësi të moshës së përdoruesit dhe të cilit media ai përdor kryesisht (ndikimi më i madh duket se ka Snapchat dhe pas Facebook), sipas një studimi të ri shkencor amerikan.

Një tjetërt studim që gjen një lidhje midis mediave sociale dhe gjasave për simptoma depresive. Por pa specifikuar se deri në çfarë mase platformat online thjesht po nxjerrin në dritë ose po përkeqësojnë problemet para-ekzistuese të shëndetit mendor që nuk kanë ndodhur më parë.

Studiuesit, së bashku me Dr. Roy Perlis nga Shkolla e Mjekësisë e Universitetit të Harvardit dhe Spitali i Përgjithshëm i Masaçusets, i cili botoi studimin në revistën mjekësore amerikane JAMA Netëork Open, analizuan të dhënat për gati 5400 të rritur me një moshë mesatare 56 vjeç. 2/3 gra), asnjëra prej të cilave nuk u diagnostikua me depresion të lehtë në fillim të studimit (maj 2020). Por një vit më vonë (maj 2021), pothuajse 1/10 përdorues (9%) kishte shfaqur shenja depresioni.

Rreziku u rrit me përdorimin e tre mediave të njohura: Snapchat, Facebook dhe TikTok. Por kishte dallime në moshë: rreziku ishte më i lartë për përdoruesit e TikTok dhe Snapchat mbi moshën 35 vjeç, por jo më të rinj, ndërsa e kundërta ishte e vërtetë për Facebook, ku rreziku i depresionit ishte më i lartë për përdoruesit nën moshën 35 vjeç, por jo më të vjetrit.

“Marrëdhënia mes mediave sociale dhe shëndetit mendor ka qenë objekt debati intensiv”, tha Perlis, duke vënë në dukje se nuk është e qartë, as nga hulumtimi i ri, nëse vetë mediat sociale shkaktojnë depresion. Siç tha ai, “një shpjegim i mundshëm është se njerëzit me rrezik të lartë për depresion, edhe nëse nuk kanë ende depresion, kanë më shumë gjasa të përdorin mediat sociale. “Një shpjegim tjetër është se mediat sociale me të vërtetë rrisin rrezikun”. /albeu.com