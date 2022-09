5 truke si të pastroni atletet e bardha në kushte shtëpie

Atletet e bardha, janë të bukura vetëm kur qëndrojnë të bardha, por kjo nuk mund të ndodhë duke patur parasysh rrugët ku ecim. Shumë prej nesh i lajnë atletet në lavatriçe, por këto të fundit mund të prishen shumë më shpejtë nëse ju nuk i pastroni në mënyrën e duhur. Më poshtë do të lexoni disa këshilla si t’i pastroni atletet e bardha me disa përbërës të thjeshtë.

Përpara se të filloni pastrimin e këpucë, hiqni lidhëset dhe mos harroni t’i lani dhe ato.

Metoda e parë:

Përzieni 2 lugë sodë buke me 3 lugë uthull të bardhë molle dhe me ndihmën e një furçe të vjetër dhëmbësh fërkoni pjesët e bëra pis. Pasi të shihni që këpucët janë pastruar, me një sfungjer të njomur pastroni atletet nga soda e bukës.

Metoda e dytë

Mbushni një legen me ujë dhe detergjentë të lëngshëm dhe zhytni atletet. Kryesisht në këtë mënyrë lahen atletet prej lecke që mund të thahen më lehtë sesa atletet sportive. Shpëlarja duhet bërë me ujë të ftohtë dhe të rrjedhshëm që kur të thahen mos të mbeten njolla të verdha në copën e atletes.

Metoda e tretë

Pastroni atletet me pastën e dhëmbëve. Me një furçë të vjetër që s’e përdorni më, fshini pjesët më të ndotura të këpucëve, por shmangni materialin e leckës. Kjo metodë është vetëm për gomën e atleteve.

Metoda e katërt

Një pastrues thonjsh me bazë acetoni vepron shumë mirë gjithashtu. Holloni një sasi të vogël açetoni me ujë dhe me një pambuk fshini pjesët ku atletet janë bërë pis.

Metoda e pestë

Aplikoni vazelinë për 5 minuta e më pas fshijini atletet me një leckë të lagur ! Do të shihni që atletet do të jenë të bardha sikur sapo i keni blerë.