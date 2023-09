5 shenjat e horoskopit që kanë më shumë mundësi për të qenë të famshëm!

Shumë prej nesh kënaqen kur mendojnë se sa ndryshe do të ishte jeta e tyre në qoftë se do të ishin të famshëm.

E gjithë kjo bisedë mund t’ju bëjë të pyesni veten nëse ka disa shenja që kanë më shumë gjasa të bëhen të famshme se të tjerat dhe nëse po, cilat janë ato.

Luani

Luani është e vetmja shenjë e dominuar nga Dielli, prandaj të lindurit e kësaj shenje duan të jenë në qendër të vëmendjes dhe të ndjehen se janë në qendër të vëmendjes. Këto shenja zjarri të pasionuara dhe të sigurta janë superyjet natyralë të zodiakut, kështu që shpesh tërhiqen nga luksi, drama dhe energjia e një jete të famshme. Për shkak se dielli është planeti i vetë-shprehjes, Luani është natyrshëm krijues dhe kënaqet me talentin e shfaqjes. Bota e të famshmëve është plot me Luanë si: Meghan Markle, Madonna, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Demi Lovato dhe Barack Obama.

Peshorja

Peshorja është shenja e ajrit e dominuar nga Afërdita, planeti romantik i artit dhe bukurisë. Peshorja njihet si një nga shenjat më simpatike dhe sociale të Horoskopit, diçka që mund t’i ndihmojë ata të lidhen me njerëzit e duhur. Peshoret e famshme janë Kim Kardashian West, Cardi B, Gwen Stefani, Doja Cat dhe Bella Hadid, të gjithë dominojnë botën e të famshmëve kur bëhet fjalë për gjithçka, nga muzika dhe modelingu deri te mediat sociale dhe sponsorizimet.

Shigjetari

Shigjetari është shenja e zjarrit e sunduar nga Jupiteri, i cili është planeti i fatit dhe pasurisë. Për shkak se Shigjetari ka bekimin e Jupiterit, ai ka pak shkëlqim shtesë në anën e tij kur bëhet fjalë për marrjen e rreziqeve. Përveç kësaj, në shenjë zjarri, ai udhëhiqet nga pasionet e tij dhe ka një etje të pashuar për aventurat që mund të sjellë fama. Pra, nuk është për t’u habitur që ka kaq shumë yje të popit me famë botërore si Shigjetari: Taylor Sëift, Britney Spears, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Christina Aguilera dhe Jay-Z.

Ujori

Ujori është shenja më novatore, largpamëse dhe vizionare e Horoskopit. Ujori lidhet gjithashtu me shtëpinë e njëmbëdhjetë të Horoskopit, e cila korrespondon me admiruesit dhe popullaritetin, si dhe me ëndrrat dhe dëshirat tona. Personat e lindur në shenjën e Ujorit janë frymëzues natyralë të tendencave që duan të dalin nga turma dhe të vënë në dyshim status quo-në, kështu që ka kuptim që energjia e tyre unike t’i shtyjë ata drejt famës. Mendoni për personazhe të famshëm novator, si ikona e medias Oprah, ylli i popit Harry Styles dhe Paris Hilton, të gjithë të gatshëm të vendosin rregullat e tyre dhe të mendojnë jashtë kutisë.

Peshqit

Peshqit i përkasin disa prej shpirtrave më krijues dhe më të ndjeshëm në Horoskop, prandaj shumë prej tyre përfundojnë duke shprehur ndjenjat e tyre të thella përmes rrugëve artistike që mund të çojnë në fame, si muzika, performanca, shkrimi ose arti. Planeti sundues i Peshqve është Poseidoni mashtrues, i cili sundon gjëra si kinemaja, aksioni, magjepsja dhe sharmi i famës. Kështu që nuk është çudi që krijuesit e super yjeve si Rihanna dhe Justin Bieber janë Peshq. Edhe kontributet e shumëllojshme të shumë Peshqve të famshëm nderohen pas vdekjes së tyre: Kurt Cobain, Elizabeth Taylor dhe Albert Einstein janë të gjithë Peshqit që mbeten emra të famshëm, edhe vite pas vdekjes së tyre.