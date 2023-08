5 mënyra të thjeshta për të shpëtuar nga mushkonjat

Nëse jeni nga ata persona që nuk mund të rrini në verandë për një orë pa u pickuar nga mushkonjat, provoni truket e mëposhtme për t’i larguar ato.

Bëni vetë dyllin kundër insekteve

Blini dyll në copa (mund ta gjeni në dyqanet me furnizime kishe), shkrini në një bain-marie dhe hidheni në një enë, të cilën do ta përdorni si kallëp (p.sh. enë alumini të disponueshme). Pak para se qiriri të ngurtësohet, futni fitilin dhe shtoni disa pika vajra esencialë eukalipt dhe citronella. Vajrat esenciale nuk duhet t’i shtoni derisa qiriri është shumë i nxehtë sepse do të avullojnë, por duhet t’i shtoni edhe para se të fillojë të ngurtësohet.

Disa pika livando

Shumica e njerëzve mund ta pëlqejnë aromën e livandës, por mushkonjat e urrejnë atë! Për t’i mbajtur ato larg shtëpisë tuaj, shtoni një pikë livando në një fjongo që mund ta varni rreth dritares së hapur. Mushkonjat patjetër do të mendojnë dy herë për të hyrë.

Limon

Provoni të lini feta limoni në tavolinën e oborrit. Era e saj largon mushkonjat!

Po ngjyrave të ndritshme dhe të gëzueshme

Shmangni veshjet me ngjyrë të errët sepse ngjyrat e errëta duket se i tërheqin mushkonjat më shumë sesa ngjyrat e hapura.

Mbushni kopshtin dhe ballkonin tuaj me pemë kundër insekteve

Nëse keni hapësirë të mjaftueshme në kopsht mund të provoni të mbillni pemë kundër mushkonjave si eukalipti, kedri, dafina, bliri dhe lloje të ndryshme selvish gjithashtu largojnë mushkonjat. Por siç e kuptoni këto janë pemë të mëdha dhe nuk mbillen në vazo. Gjithashtu, për të marrë rezultate, duhet të armatoseni me mjaft durim pasi duhen 2 deri në 3 vjet që ato të rriten.