5 gabime toksike që sjellin fundin e një lidhjeje

Shpesh ose më rrallë, njerëzit testojnë forcën e marrëdhënies së tyre, kufijtë e saj, tërheqin “skajet” e saj për të parë nëse nyjet e dashurisë janë të forta apo ka ardhur momenti i fundit. Ndodh ndonjëherë që as të kuptojnë se po përshpejtojnë ciklin e saj, që disa sjellje të helmojnë marrëdhënien e tyre dhe të çojnë në mënyrë të pashmangshme në ndarje.

Në rastin e kësaj të fundit, flet psikoterapisti Steven Ing, këshilltar specialist për çështjet e martesës dhe familjes, i cili ekspozon pesë modele bazë të sjelljes që rrezikojnë marrëdhënien dhe ndonjëherë kalojnë pa u vënë re nga ata që i ndjekin. Pra, nëse ndonjë nga të mëposhtmet ju duket e njohur dhe dëshironi ta ndërroni, mos e humbisni rastin.

1. Vini në dukje vazhdimisht elementet “negative” të partnerit tuaj

Në fakt, ju po përpiqeni ta projektoni atë si një “përbindësh”, sipas fjalëve të ekspertit, duke shprehur (në mënyrë të nënkuptuar ose në rastin më të keq përpara tij ose miqve) dëshirën që ai të ishte ndryshe, ndoshta më në formë, më i shoqërueshëm, më seksi, më inteligjent, më i dashur më shumë, më shumë, më shumë… Pra, në vend që të vendosni nëse keni hyrë në një marrëdhënie me personin e gabuar apo e pranoni atë ashtu siç është dhe përpiqeni për të mirën, ju përpiqeni të ndërtoni idealin duke shkatërruar atë ekzistuesin.

2. Ju “kriminalizoni” fantazitë

Fantazitë seksuale nuk janë mëkat apo vepër penale, edhe nëse nuk përfshijnë gjysmën tjetër të marrëdhënies. Për më tepër, edhe nëse fantazitë e tjetrit duken të shtrembëruara në mendjen tonë, kjo nuk do të thotë se ata po bëjnë diçka të gabuar. “Nxitja e partnerit të flasë për fantazitë e tij/saj nuk e shpërndan marrëdhënien, por lejon një “hapje” reciproke që do të çojë në një intimitet dhe thellësi më të madhe të marrëdhënies, në mënyrë që të ndihemi rehat me veten tonë të zhveshur”, thotë Steven Ing.

3. Kërkoni të njëjtën mënyrë të menduari

Ekziston një besim i rremë se e ardhmja e një marrëdhënieje gjykohet nga konsensusi apo edhe identifikimi i opinioneve, ambicieve, besimit dhe pozicioneve politike. Ajo që duhet kërkuar në një marrëdhënie është plotësimi i njëri-tjetrit dhe jo ngjashmëria dhe dominimi.

4. Kërcënimi si paralajmërim

“Nëse nuk më beson, kemi mbaruar”. E keni menduar apo shqiptuar edhe pa arsye, pa llogaritur se një gjë e tillë do të nxiste më mirë fshehtësinë dhe gënjeshtrën sesa ndershmërinë. Sipas këshilltarit, nëse mund të pranojmë dhe të rrëfejmë se natyra njerëzore ka pasione që ndonjëherë mund të çojnë në gabime, atëherë pranimi mes partnerëve “siç është” është më i lehtë.

5. Jeni xheloz për të dashurit apo të dashurat

Është e zakonshme që partnerët të mendojnë se janë gjithashtu miqtë më të mirë dhe, në të vërtetë, duket e mrekullueshme. Kjo nuk do të thotë që miqësitë jashtë marrëdhënies duhet të ndalohen ose shoqëria e partnerit duhet të trajtohet me dyshim, pasi këta persona përmbushin rolin e tyre të veçantë në jetën e një personi. Nuk mund të kemi ekskluzivitet kudo.