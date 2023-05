“400 mijë lekë për 8 vota”, si ra në pranga Fredi Beleri, zbardhet fleta e arrestit

Pak pas mesnate, është ndaluar nga policia me urdhër të SPAK, Fredi Beleri, kandidati për kryebashkiak i koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Himarë.

11 orë më vonë iu komunikua arrestimi zyrtar me fletë arresti.

Sipas dokumentit zyrtar, Beleri është arrestuar në flagrancë për korrupsion aktiv në zgjedhje, kryer në bashkëpunim.

“Arrestimi u krye si autor i dyshuar për kryerjen e veprës penale të ‘Korrupsioni aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim’, parashikuar nga neni 328 e 25 te K. Penal, që ka ndodhur në rrethanat si më poshtë:

Ky shtetas është kapur në flagrancë në Himarë më datë 12.05.2023 ora 00:14 minuta në bashkëpunim me persona të tjerë, duke premtuar dhe dhënë shuma monetare personave të ndryshëm me qëllim blerjen e votës.

Të arrestuarit në flagrancë iu bë e ditur se në bazë të nenit 255 ka të drejtë të ketë mbrojtje, se nuk ka detyrim të bëjë deklarata dhe në qoftë se do të flasë, çfarë do që ai thotë, mund të përdoret ndaj tij në gjykim”, thuhet në dokumentin e firmosur nga OPGJ.

Sipas shkresës, i arrestuari deklaroi se “Mbrojtja të bëhet nga një avokat i zgjedhur prej tij konkretisht në prani të avokat Romarjo Meminaj, i cili është i pranishëm”.