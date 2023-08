4 rregulla që duhet të ndiqni për t’u kthyer më të lumtur nga pushimet

Kur po përgatiteni për të shkuar me pushime, duhet të jeni në humor për udhëtimin me mendjen tuaj, pasi në realitet, për t’u kthyer më i lumtur dhe më i relaksuar, nuk mjafton të largoheni. Çfarë dëshironi nga ky largim? Nëse përgjigja është për të rilindur atëherë është koha të vendosni disa rregulla për veten tuaj që do t’ju bëjnë të mendoni vetëm për ju dhe kohën që keni në dispozicion.

Teknologjia nuk ka pse të vijë me ju me pushime

Jo për pajisjet. Çdo lloj. Lëreni teknologjinë në shtëpi sepse nuk do t’ju nevojiten kompjuterët, tabletët apo orët inteligjente gjatë pushimeve. Eliminoni mendimin që ju çon në emergjenca të mundshme në punë, nevojën për të qenë gjithmonë vigjilent ose ndonjë detyrë absolutisht të nevojshme. Është thjesht një justifikim për të mbajtur kontrollin me të cilin jeni mësuar gjatë gjithë vitit.

Mos harroni se edhe në një emergjencë pune nuk jeni të pazëvendësueshëm. Ata që kanë mbetur pas do të gjejnë një zgjidhje pa ju drejtuar domosdoshmërisht. Nuk është e lehtë të ndahesh me smartfonin tënd, por nëse vërtet dëshiron të rilindësh, duhet të minimizosh përdorimin e tij.

Nëse ia jepni vetes këtë mundësi, pushimet e ardhshme do t’i përjetoni me më shumë qetësi. Dhe do të ktheheni më të lumtur se kur u larguat.

Më pak është më shumë

Këmbë të zbathura, pa grim, kontakt me natyrën dhe shiko sa më pak orën. Nëse vërtet dëshironi të rilindni, duhet të mësoni të lidheni sërish me emocionet tuaja. Hani kur jeni të uritur – dhe mos shikoni kohën – notoni sa të doni, riaktivizoni shqisat tuaja falë detit apo malit. Sa më shumë të vini në kontakt me pesë shqisat tuaja, aq më shumë do të përfitoni.

Jo krahasimeve sociale

Gjithmonë do të ketë nga ata që do të kalojnë pushimet më të bukura, me miqtë e tyre më të mirë ose do të përjetojnë diçka të bukur që ju nuk do ta përjetoni. Harroje. Fikni mediat sociale dhe përkushtojuni asaj që po përjetoni.

Jo për krahasimet – por po për të shijuar përvojën që keni zgjedhur me entuziazëm për veten tuaj.

Bëj diçka të re

Për t’u rinovuar me të vërtetë dhe për t’i bërë pushimet tuaja të paharrueshme, duhet të bëni diçka të re, ndryshe. Ju duhet të përjetoni një herë të re të parë që do të jetë e paharrueshme. Synoni për një sport të ri, një përvojë të re, vizitoni një qytet të panjohur ose përjetoni një aventurë të papritur. Lërini mendimet tuaja në shtëpi dhe ndiqni instinktet tuaja.