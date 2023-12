3 shenjat e horoskopit që janë shpirti i festave në zyrë

Pushimet dhe festat e fundvitit janë një arsye më shumë për t’ju larguar angazhimeve të përditshme përtej punës dhe orareve standarde.

Falë personalitetit të tyre të jashtëzakonshëm, aftësive për biseda bindëse, këto shenja dinë ta kthejnë një mbledhje të mërzitshme në një natë të paharrueshme, pavarësisht nga mjedisi. Plus, nuk e humbasin mundësinë për të marrë një pije alkoolike falas dhe për të shijuar në maksimum atmosferën.

Binjakët

Një ditë pushimi në kalendar që i heq nga oraret e ngarkuara dhe punët e shumta, mund të jetë një sfidë, por Binjakët nuk i thonë kurrë jo një eventi. Ata nuk shqetësohen edhe nëse shfaqen të heshtur në festë, por të udhëhequr nga Mërkuri, planeti i komunikimit, ata janë bashkëbisedues dhe mund t’ju flasin në vesh gjatë festës për pothuajse çdo temë.

Luani

Nëse ka një shenjë në të cilën mund të mbështeteni gjithmonë për festat, është Luani. Si një shenjë e zjarrtë, Luanët janë argëtues, veçanërisht gjatë një feste në zyrë, që le ta pranojmë nuk është më emocionuesja e mundshme. Ata dinë të bëjnë miq kudo që shkojnë, përfshirë edhe në punën e tyre. Për ta, pjesëmarrja në një darkë të caktuar nga zyra nuk është një punë si gjithë të tjerat, por një justifikim më shumë për t’u shoqëruar me kolegët, me të cilët me gjasë nuk kalojnë shumë kohë përtej orës 16:00.