3 Korrik 2023, dita më e nxehtë në nivel global

3 Korriku është regjistruar si dita më e nxehtë në nivel global. BBC raporton se temperatura mesatare në botë arriti më 3 korrik një nivel të ri të lartë, 17 gradë Celsius për herë të parë, duke tejkaluar rekordin e Gushtit 2016 ku temperatura e regjistruar ishte 16.92 gradë Celsius.

Studiuesit amerikanë shprehen se rekordi i ri ishte më i larti në çdo rekord që daton nga fundi i shekullit të 19-të. SHBA-ja Jugperëndimore është përballur me një valë ekstreme të motit të nxehtë në javët e fundit. Temperatura të hënën në Arizona u regjistrua si më e larta për këtë vit.

Kina, si dhe India, regjistruan gjithashtu temperatura ekstremisht të larta gati deri në 47 gradë Celsius. Në Afrikën Veriore, temperaturat iu afruan 50 gradë Celsius. Madje edhe Antarktida, aktualisht në dimër, regjistroi temperatura jashtëzakonisht të larta.

Shkencëtarët besojnë se një kombinim i një ngjarjeje natyrore të motit të njohur si “El Niño” dhe emetimet e vazhdueshme të dioksidit të karbonit nga njerëzimi po nxisin nxehtësinë. Muaji i kaluar gjithashtu është konfirmuar si Qershori më i ngrohtë në botë i regjistruar ndonjëherë. Ekspertët janë shprehur se më shumë rekorde do të thyhen, ndërsa vera vazhdon dhe “El Niño” fiton forcë. Shanset janë që Korriku do të jetë muaji më i nxehtë së bashku me Gushtin./Albeu.com.