10 shenja që tregojnë se partneri juaj po ju manipulon

Është vërtet e vështirë të dallosh manipulimin emocional kur të ndodh në një lidhje, sepse thjesht… po të ndodh. Por nëse ndodh që jeni vëzhgues, atëherë shenjat janë shumë më të qarta.

Sipas trajneres së seksit, Leah Carey, “manipulimi emocional përkufizohet si përpjekja e një personi për ta bërë partnerin të sillet ashtu siç dëshiron, duke i bërë ata të pendohen dhe të dyshojnë për mendimet, ndjenjat dhe veprimet e tyre. Shpesh përfshin të qara, zemërim nervoz, zemërim dhe kërcënime që mund të shkatërrojnë marrëdhënien tuaj dhe shëndetin tuaj të qetë mendor.”

Nëse pyesni veten nëse jeni në një lidhje që po ju manipulon, lexoni më poshtë 10 shenjat që sipas ekspertes e bëjnë të qartë.

Shprehet sikur jeni duke luajtur në një serial dramatik

“Një burrë që përpiqet të manipulojë ty shpesh do të përdorë fraza si: “nga të gjithë njerëzit që mendoja se do të më kuptonit” ose “ti je i vetmi person që kam dashur ndonjëherë”, së bashku me të qarat dhe emocionet, të përpiqen të ndryshojnë mendje, atëherë ata ndoshta po përpiqen t’ju manipulojnë.

Ai qan lehtë

Siç e dini, në një bisedë të tensionuar, secili prej nesh mund të shpërthejë në lot. Herën tjetër që partneri juaj e bën këtë, përpiquni të kuptoni nëse po qan vërtet apo po e detyron veten të qajë.

Ju largon nga mjedisi juaj

Mashkulli që dëshiron të të kontrollojë, të largon nga ajo me të cilën ndihesh rehat dhe familjare. Mendoni se ku jetoni, me kë rrini, ku frekuentoni ose dilni në takime. A janë të gjitha pjesët e preferuara të partnerit tuaj? A ju duket sikur jetoni vetëm për atë që partneri juaj do dhe dëshiron, por ai nuk lëviz nga ajo që ju pëlqen? Është shumë më e lehtë të kontrollosh dikë kur nuk është rehat, kështu që kjo është gjithashtu një shenjë e madhe manipulimi.

Ai pret që ju të reagoni në një mënyrë të caktuar

Sigurisht që në një lidhje do bëni lëshime, do dëgjoni çfarë ka për të thënë tjetri, do flisni, do ziheni. Megjithatë, nuk do të prisni që partneri juaj të ketë një sjellje të caktuar që ju kënaq. Brenda marrëdhënies duhet të evoluoni dhe të mbani elementët e mirë të tjetrit. Nëse e kuptoni se vetëm një sjellje specifike është e pranueshme, atëherë mund t’ju duhet të rivlerësoni marrëdhënien tuaj.

Ai vazhdimisht kërkon prova të dashurisë suaj

Dëgjon shpesh fraza si “Po të më doje, do të bëje atë që të kërkoj” ose “nëse më do vërtet, do të më blije atë që dua”? Dashuria nuk kërkon asgjë në këmbim, dhe të presësh një është një flamur i kuq. Kjo taktikë përdor fajin si një forcë lëvizëse për të fituar. Është një formë e qartë manipulimi, edhe nëse tingëllon e pafajshme.

Përgjigjet “jo”

Sa herë që i thoni jo diçkaje, a fillon një grindje? “Ju nuk tregoni dashuri dhe respekt thjesht duke lajkatur personin tjetër ose duke u përgjigjur vetëm me atë që ata duan të dëgjojnë”, thotë Carey. Ju jeni dy njerëz me prejardhje dhe përvoja të ndryshme duke u përpjekur të ndërtoni diçka të bukur së bashku. Do të bëhen lëshime, por nga të dyja palët.

Tejkaloni kufijtë

Nëse ju vendosni kufijtë tuaj dhe partneri juaj përpiqet t’i kalojë ato, atëherë duhet të rishikoni marrëdhënien tuaj. Nëse ende nuk e keni sqaruar se sa mund të toleroni dhe duroni, bëjeni në mënyrë që të keni një zhvillim më të qetë dhe kuptimplotë në marrëdhënien tuaj.

Të bën të ndihesh keq

Sepse ke thënë jo, sepse ke vendosur kufijtë e tu, sepse ke bërë diçka që të pëlqen. Në fakt, ai mund të mbajë inat ndaj jush për diçka që keni bërë dhe me të cilën ai nuk është dakord, ose të kujtojë një incident dhe ta sjellë atë në çdo bisedë dhe argument që keni, veçanërisht kur rezultati nuk duket në favor të tij.

Ai luan viktimën

Mendoni pak: Ju ziheni me partnerin tuaj dhe pa marrë parasysh se kush ka të drejtë apo gabim, çfarë u tha apo si përfunduat, partneri juaj gjithmonë përfundon viktimë. “Nuk mund ta besoj që e ke thënë këtë” ose “Si mund të më ofendosh?” janë fraza që ai përdor, shpesh me lot, edhe kur ishte fajtori për sherr. Në këtë mënyrë ai duket i pafajshëm, shmang përgjegjësinë e tij dhe ju merrni fajin.

Ai bën shaka gjatë gjithë kohës

Kjo ka dy pjesë: Së pari, partneri juaj të shan, por fajin e keni sepse e morët për zemër, pasi ai thjesht bënte shaka. Dhe në të dytën bën shaka që të nënçmojnë para të tjerëve. Nëse reagoni, bëni një skenë para të tjerëve dhe prishni shoqërinë. Kjo është mënyra e tij për t’ju bërë të ndiheni keq, të dyshoni në veten tuaj pa qenë ai në të vërtetë “serioz”. /albeu.com