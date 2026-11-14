Limaj vë në pikëpyetje integritetin e gjyqtarëve të Speciales dhe ngre pretendime për ndikim politik nga EULEX-i

Funksionimi i Gjykatës Speciale dhe zvarritja e shqyrtimit të ligjit për të në Kuvendin e Kosovës ishin në qendër të kritikave të kryetarit të Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, gjatë panelit “Kosova pas 16 shtatorit”, të organizuar nga Kolegji Universitar AAB.
Duke folur për proceset kundër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ai ngriti pikëpyetje mbi integritetin e gjyqtarëve të përfshirë në trupat gjykues. Sipas Limajt, kryetarja e Speciales, ndonëse ka kompetenca për të zgjedhur gjyqtarët dhe për të drejtuar funksionimin e gjykatës, nuk ka siguruar integritetin e këtyre trupave.
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Në vlerësimin e tij, veprimet dhe vendimmarrja e saj tregojnë se janë përzgjedhur gjyqtarë, integriteti i të cilëve është i diskutueshëm. Ai pretendoi se njëri prej tyre, i angazhuar edhe në procesin e tij gjyqësor, dyshohet se ka ndërhyrë ose është përpjekur të ndërhyjë në atë proces.
Limaj tha se shqetësimet nuk lidhen vetëm me dëshmitarët, por edhe me trupin gjykues që ka gjykuar katër drejtuesit e UÇK-së. Ai ngriti dyshime për integritetin e tyre personal dhe deklaroi se kryetari i trupit që gjykoi katër bashkëluftëtarët e tij kishte shërbyer në EULEX në Prishtinë. Sipas tij, ky gjyqtar ishte përfolur se merrte vendime dhe urdhra politikë nga eprorët.
Një tjetër çështje ku u ndal kreu i Nismës ishte mosshqyrtimi i Ligjit për Gjykatën Speciale në seancën e fundit të Kuvendit. Ai tha se çështja po shtyhet që prej kthimit të ligjit në institucionin ligjvënës dhe u kërkoi deputetëve ta përmbyllin atë.
Periudhën nga miratimi i ligjit deri më sot, Limaj e përshkroi si dëshmi të një mungese të theksuar serioziteti dhe të një papërgjegjësie të jashtëzakonshme. Sipas tij, deputetët duhet të kuptojnë peshën e çështjes, pasi ligji tashmë është vonuar dhe nuk ka më hapësirë për pritje.
I pyetur për mungesën e deputetëve të PDK-së në seancën ku parashikohej shqyrtimi i Ligjit për Specialen, ai shprehu zhgënjim të madh dhe tha se nuk e kuptonte sjelljen e tyre.
Limaj e konsideroi të papranueshme papërgjegjësinë në këtë nivel, duke thënë se po luhej me ndjenjat dhe me premtimet që u janë bërë atyre që ndodhen atje. Ai kërkoi që mungesa e seriozitetit të marrë fund dhe që ligji të ketë një epilog, ndërsa dështimin e seancës për shkak të drekave të zgjatura e cilësoi skandaloz.
Në përfundim, ai u bëri thirrje deputetëve që ta mbyllin sa më parë këtë çështje, të cilën e renditi ndër më të rëndësishmet për vendin.